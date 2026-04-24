Avión militar accidentado en Colombia chocó con árboles

La Dirección Logística Aeronáutica había emitido certificado de aeronavegabilidad el 5 de diciembre del año 2024 que mantenía su vigencia al momento del siniestro

Las investigaciones en torno al accidente que provocó la muerte de 69 uniformados aún no concluyen. (Foto: PL)

El avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial de Colombia que se accidentó el pasado 23 de marzo en el sureño Putumayo chocó con varios árboles tras su despegue, según los resultados de una investigación preliminar difundida este jueves.

De acuerdo con las declaraciones del líder del equipo investigativo, coronel Luis Fernando Giraldo, el impacto contra el primer árbol se habría producido entre el fuselaje y una sección de la hélice del motor número tres, en tanto el segundo y tercer árbol habrían afectado la sección izquierda del fuselaje y las hélices de los motores número uno y dos.

Detalló que durante el análisis de lo registrado en el grabador de datos de vuelo, se observó una pérdida de potencia en el motor número uno y una muy “significativa” en la del dos.

El oficial enfatizó que las investigaciones en torno al accidente que provocó la muerte de 69 uniformados aún no concluyen.

Sin embargo, aseveró que la aeronave se encontraba “incorporada a un programa de mantenimiento conforme a los lineamientos establecidos por el fabricante Lockheed Martin y por el fabricante de los motores Rolls Royce”.

Giraldo afirmó que la Dirección Logística Aeronáutica emitió certificado de aeronavegabilidad el 5 de diciembre del año 2024 que mantenía su vigencia al momento del siniestro.

Descartó que el Hércules estuviera sobrecargado pues aseveró que para la nave se estimó un peso aproximado de 133 mil libras al momento del despegue, mientras que se estableció un peso máximo posible de despegue de 139 mil libras.

El pasado 26 de marzo un avión Hércules C-130 de la FAC se precipitó a tierra, pocos segundos tras el despegue y a aproximadamente 1,5 kilómetros del aeródromo del que partió en Puerto Leguízamo desde el sureño departamento de Putumayo.

Del total de los 69 uniformados muertos, 61 pertenecían al Ejército Nacional, seis a la Fuerza Aeroespacial y dos a la Policía Nacional.

Por otra parte 57 hombres resultaron evacuados, la mayoría de los cuales sufrieron lesiones.

El presidente del país, Gustavo Petro, decretó tres días de duelo nacional en señal de homenaje a los fallecidos.