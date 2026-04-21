Reafirma Díaz-Canel defensa del socialismo en Cuba

En entrevista con el periodista brasileño Breno Altman, el presidente cubano subrayó que las transformaciones económicas en curso en la nación caribeña no implican una restauración capitalista

Díaz-Canel destacó la flexibilización de la inversión extranjera directa.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ratificó que su país continuará defendiendo la construcción del socialismo como principio esencial, en medio del recrudecimiento del bloqueo que mantiene hoy Estados Unidos contra la isla.

En entrevista con el periodista brasileño Breno Altman, el mandatario subrayó que las transformaciones económicas en curso en la nación caribeña no implican una restauración capitalista.

“Siempre defenderemos el concepto de justicia social y siempre defenderemos la construcción del socialismo”, afirmó el jefe de Estado en el diálogo transmitido esta noche en una emisión especial del programa 20 Minutos de Opera Mundi.

Díaz-Canel explicó que el país impulsa un programa de gobierno que fue sometido a debate popular, en un hecho totalmente democrático y de participación ciudadana.

Entre las principales líneas de trabajo mencionó la transformación del sistema de dirección de la economía, en busca de “una adecuada correspondencia entre centralización y descentralización y entre planificación y mercado”.

Asimismo, señaló la decisión de redimensionar el aparato estatal para lograr un gobierno más dinámico y eficiente, con menos estructuras burocráticas, y aprovechar mejor las capacidades del capital humano.

Destacó también el avance hacia una mayor autonomía del sistema empresarial y de los gobiernos municipales, con el propósito de fortalecer la gestión local y potenciar los sistemas productivos en los territorios.

En ese contexto, subrayó la importancia de la complementariedad entre el sector estatal y el no estatal, lo que permite aprovechar capacidades productivas ociosas y dinamizar la economía.

También mencionó la flexibilización de la inversión extranjera directa, incluyendo facilidades para la participación de cubanos residentes en el exterior, así como el perfeccionamiento del sistema financiero y bancario.

El presidente destacó, además, el impulso a la producción nacional, en particular de alimentos, y el papel creciente de la ciencia, la innovación y la transformación digital, incluida la aplicación de la inteligencia artificial para resolver problemas estructurales.

Al mismo tiempo, Díaz-Canel rechazó las narrativas que intentan presentar a Cuba como un Estado fallido y defendió la capacidad del país para sostener su funcionamiento en condiciones de alta presión externa.

Qué otro país hubiera podido mantener la coherencia en su funcionamiento, la unidad en su pueblo y la disposición para seguir defendiendo la revolución y el ideal del socialismo, manifestó.

El presidente cubano subrayó que el proceso revolucionario, desarrollado durante más de seis décadas bajo condiciones de hostilidad externa, no está exento de dificultades. “Y sería un idealismo, y además una posición no ética para nosotros, no reconocer que se han cometido errores”, sostuvo.

No obstante, enfatizó que las dificultades actuales “no son producto de los errores que podamos haber cometido”, sino que están vinculados fundamentalmente al bloqueo impuesto por Estados Unidos contra la isla.