Espirituano Ronald Mencía queda fuera de la final del martillo en Tokio 2025

Me quedo con buenas sensaciones porque hice una buena marca, luego de pasar por una enfermedad hace poco, pero vine a dar todo mi esfuerzo y estoy contento con la marca obtenida, declaró Mencía al culminar la prueba

Este domingo el “martillista” de 23 años concluyó en el noveno escaño del grupo A. (Foto: Internet)

Con un disparo de 74,14 metros (m), el cubano Ronald Mencía Zayas vio truncada su andadura en el lanzamiento del martillo, durante la edición 20 del Campeonato Mundial de Atletismo, con sede en el Estadio Nacional, en Tokio, Japón

Este domingo el martillista de 23 años concluyó en el noveno escaño del grupo A y el 19 en el ordenamiento general de la clasificatoria, tras enviar el implemento hasta los 73,98 m en el primer intento, descender en su segundo registro a 73,33 m y dejar lo mejor para la última serie al superar los 74 m.

Me quedo con buenas sensaciones porque hice una buena marca, luego de pasar por una enfermedad hace poco, pero vine a dar todo mi esfuerzo y estoy contento con la marca obtenida, declaró Mencía al culminar la prueba.

La demarcación B reservó los mejores desempeños, pues el canadiense Ethan Katzberg apenas necesitó una visita a la jaula para anunciar sus pretensiones de retener el título del orbe al conseguir una marca de 81,85 m; mientras el polaco Pawel Fadjek, cinco veces campeón mundial, demostró conservar fuerzas para codearse dentro de la élite con 78,78 m, a pesar de sus 36 años.

El número dos del ranking planetario, el húngaro Bence Halász (78,42 m) y el estadounidense Rudy Winkler (77,46 m) lucen como contendientes a la porfía por las medallas; en tanto Merlin Hummel (78,54 m), de Alemania, busca la notoriedad en eventos de mayores, en medio de una pugna de doce hombres con mediciones por encima de 75,91 m.

Durante la sesión vespertina de esta tercera jornada, la mayor de las Antillas estará representada por Greysis Robles en las semifinales de los 100 metros con vallas y Jorge Hodelín, en la fase de eliminación del salto de longitud.