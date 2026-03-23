Espirituano Jorge Hodelín se despide feliz en Mundial de Atletismo Bajo Techo (+fotos)

Su cuarto lugar en una prueba de salto de longitud de mucha tensión confirmó criterios que le auguran excelente futuro. Cuba finaliza en el puesto 15 como país

Hodelín debutó en citas universales indoor y lo hizo con registro de 8,26 metros. (Fotos: JIT)

El jovencito Jorge Hodelín quería despedir a Cuba por todo lo alto y casi lo consigue… estuvo entre los medallistas del salto de longitud hasta la penúltima ronda y de cualquier manera el cuarto puesto logrado en el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo de Torun, en Polonia, dejó muy buen sabor.

A sus 19 años el espirituano está considerado uno de los principales talentos de la actualidad en la Isla y en cada una de sus salidas internacionales refuerza tales criterios. Este domingo debutó en citas universales indoor y lo hizo con registro de 8,26 metros, pero lo más llamativo fue su actitud en un certamen en el que se enfrentó a los mejores hombres del mundial.

Disfrutó cada salto –logró también 8,06 y 8,04– y se midió en una prueba en la que todo se definió en la penúltima ronda. El portugués Gerson Baldé sorprendió con 8,46 metros y “revolucionó” un ordenamiento que parecía definido a favor del campeón defensor, el italiano Mattia Furlani.

Este iba delante tras los cuatro primeros intentos y luego quedó sin respuesta a la reacción del Baldé. En definitiva tuvo que conformarse con la medalla de plata (8,39) y el búlgaro Bozhidar Sarâboyukov completó el podio (8,31).

Baldé se convirtió en el primer portugués que domina el salto de longitud en estas justas y quitó a Furlani la posibilidad de ser el cuarto hombre de la historia con par de cetros consecutivos. Eso sin contar al cubano Iván Pedroso, máximo ganador con cinco coronas consecutivas.

En la mañana de este domingo los cubanos también siguieron la presentación de Greisys Roble en los 60 metros con vallas y pese a resolver su trámite con marca personal de 8.05 segundos no pudo avanzar a la semifinal.

Para tal empeño se necesita rebajar de los 8 segundos en una prueba muy exigente y que cerró con el tercer cetro consecutivo de la bahamesa Devynne Charlton, dueña de 7.65 segundos con que igualó el récord mundial.

La pequeña comitiva cubana –con seis integrantes– se despidió en el puesto 15 de la tabla por países, luego del oro de la triplista Leyanis Pérez. Estados Unidos (5 oros-7 platas- 6 bronces) , Gran Bretaña (4-0-0) e Italia (3-2-0) encabezaron el ordenamiento.