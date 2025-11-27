Estudiante espirituana se alza con primer lugar en el Concurso Amigos de las FAR (+fotos)

El agasajo a la premiada tuvo lugar en la secundaria básica Protesta de Baraguá, de la cabecera provincial

Aitana Torres Enrique alcanzó el primer lugar nacional en la modalidad de Carta-Saludo del Concurso Amigos de las FAR. (Fotos: Facebook)

Aitana Torres Enrique, estudiante de la secundaria básica Protesta de Baraguá, de Sancti Spíritus, recibió hoy la réplica del yate Granma y el diploma que la acredita como ganadora del primer lugar nacional en la modalidad de Carta-Saludo del Concurso Amigos de las FAR.

El agasajo tuvo lugar en la propia institución educativa, con la presencia del Héroe de la República de Cuba primer coronel Orlando Cardoso Villavicencio, y la presidenta del Consejo de Defensa Provincial Deivy Pérez Martín.

La actividad se incluye en los festejos por los aniversarios 70 y 64 del desembarco del yate Granma y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, respectivamente.