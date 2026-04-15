PNR actúa por el orden y la protección ciudadana en Sancti Spíritus y otras regiones de Cuba

Los alimentos sustraídos de los almacenes del CAI Uruguay, en Jatibonico estaban destinados a centros vitales del territorio y al comedor de la propia entidad

La rápida actuación de las fuerzas policiales permitió identificar a los responsables y recuperar la totalidad de los productos sustraídos. (Foto: Tomada de Héroes de azul en Cuba/ Facebook)

La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) esclareció en breve plazo el robo de nueve quintales de frijoles y cuatro de arroz en los almacenes del CAI Uruguay, en el municipio de Jatibonico, Sancti Spíritus, según informó la institución desde su perfil en Facebook.

Los alimentos estaban destinados a centros vitales del territorio y al comedor de la propia entidad, precisó la fuente.

La rápida actuación de las fuerzas policiales permitió identificar a los responsables y recuperar la totalidad de los productos sustraídos.

Los autores se encuentran bajo proceso judicial y recibirán la sanción correspondiente conforme a la ley vigente.

En paralelo, médicos veterinarios de la Unidad Canina de Pinar del Río del Ministerio del Interior (Minint) destacaron la importancia de su labor en el cuidado de los perros policías, fundamentales en el enfrentamiento al delito.

Los especialistas implementan un programa de salud integral que incluye campañas de vacunación, exámenes complementarios, intervenciones quirúrgicas y desparasitaciones, precisó el personal de la unidad.

La Unidad Canina exhibe resultados alentadores gracias a la consagración de sus profesionales, quienes aseguran que la primera tarea es salvar vidas.

Asimismo, la Unidad de Tránsito del Minint en Ciego de Ávila ejecuta un plan de rehabilitación de señales viales en arterias principales de la ciudad, con el propósito de reducir los índices de accidentalidad.

Cuadrillas especializadas trabajan en la reposición y pintura de señales verticales y horizontales, deterioradas por la exposición al clima y el tráfico vehicular.

Agentes de tránsito señalaron que una señal visible y en buen estado constituye una advertencia que el conductor capta a tiempo, mientras que su ausencia o deterioro incrementa el riesgo en las vías.