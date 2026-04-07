Estudiantes del Instituto Politécnico Armando de la Rosa en la recta final del curso

Según lo establecido por el Ministerio de Educación, los estudiantes de esa institución educativa comienzan a prepararse para sus evaluaciones parciales y finales, que tendrán lugar este mes de abril, y las posteriores prácticas profesionales

Los estudiantes comienzan este mes de abril la recta final del curso escolar 2025-2026.

Desde hace dos meses los estudiantes del Instituto Politécnico Armando de la Rosa, de Sancti Spíritus, asumieron la modalidad semipresencial, que mantienen hasta el momento, y, según lo dictado por el Ministerio de Educación, comienzan este mes de abril la recta final del curso escolar 2025-2026.

A propósito del tema Dayami Mursulí, directora de la institución educativa, precisó: “Antes del 13 de abril debe realizarse la segunda evaluación parcial en todos los niveles y años que se imparten en nuestro centro; además, los estudiantes de tercer año de técnico medio se enfrentarán a sus exámenes finales y la discusión de su tarea integradora entre el 10 y el 23 de este mes”.

De igual forma, al concluir las citadas evaluaciones, los educandos de este centro se incorporarán a la práctica profesional con sus respectivas guías de entrenamiento hasta el próximo 18 de julio.

Actualmente, los estudiantes del IPI Armando de la Rosa que residen en la cabecera provincial reciben la docencia en el Instituto Politécnico Carlos de la Torre, mientras el resto de sus compañeros lo hacen en los centros educativos de iguales características en sus municipios de residencia.

“Mantenemos comunicación vía WhatsApp con los estudiantes que viven en comunidades aisladas y no han podido sumarse a la docencia en centros cercanos; de esa forma, han recibido guías de estudios y tareas para continuar su formación”, agregó la directora.

De cara al cierre de este curso escolar, en la institución educativa ya han recibido la preparación básica los docentes y especialistas que estarán al frente de este proceso, mientras los padres y familiares han sido informados para poder acompañar a los educandos.