Estudiantes espirituanos en Olimpiada Internacional de Química

Ernesto Alejandro Barrera Ramírez y Leticia María Merlo Alfonso, alumnos del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Eusebio Olivera Rodríguez, representan a la isla en Rusia

La preparación de estos dos jóvenes espirituanos ha sido intensa. (Foto: Juventud Técnica)

Dos espirituanos representan a Cuba en la 60ª de la Olimpiada Internacional de Química Mendeleev (IMChO-60), que se celebrará en Moscú entre el 15 y 23 de abril en la Universidad Estatal Lomonósov, con la presencia de jóvenes promesas provenientes de decenas de naciones.

Precisamente, la delegación cubana está conformada por Ernesto Alejandro Barrera Ramírez y Leticia María Merlo Alfonso, del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Eusebio Olivera Rodríguez, acompañados por su mentor, el máster en Ciencias Orestes Eduardo Landrove Ramírez, procedente de Las Tunas.

A propósito de ello, Dunierky Díaz Medina, director del centro, precisó: “Es un verdadero honor para la provincia y nuestra institución educativa que dos espirituanos lleven la bandera cubana hasta Rusia en un evento de este calibre”.

Añadió que esta participación es fruto del apoyo constante de la IMChO, el Ministerio de Educación, la Sociedad de Química, los profesores, entrenadores y familiares, quienes son los grandes artífices de este nuevo logro espirituano en materia de ciencia.

La preparación de estos dos jóvenes comenzó el pasado mes de agosto con entrenamientos en línea y autopreparación; a lo que se suma la etapa experimental que dio inicio en la Universidad de Sancti Spíritus y continuó en la Escuela Eduardo García Delgado, donde, actualmente, se ubica el laboratorio de la preselección.

“Nos vamos a esta nueva olimpiada con grandes expectativas y la responsabilidad de dar lo mejor en materia de conocimiento, esforzarnos y luchar por un excelente resultado”, refirió Ernesto Alejandro.

Mientras, Leticia María puntualizó: “La preparación ha sido muy intensa, sobre todo en la parte práctica. Estoy un poco nerviosa, pues sé que es una competición muy rigurosa, pero intentaré disfrutarlo al máximo”.

De igual forma, ambos jóvenes agradecen el apoyo constante de sus entrenadores, profesores y familiares, quienes han acompañado todos los procesos que los han llevado hasta aquí.

La IMChO se presenta como el mayor proyecto Internacional para el desarrollo de talentos científicos en la especialidad de Química, cuyos principales objetivos residen en el apoyo a estudiantes sobresalientes, la popularización de la enseñanza, la formación de nuevas generaciones de científicos e ingenieros, así como el fortalecimiento de la cooperación internacional como plataforma de diálogo entre la comunidad educativa y científica a nivel global.