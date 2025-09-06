Felton 1 sale del Sistema Eléctrico Nacional tras avería no planificada

La causa de la parada técnica fue una falla en el transformador de uso de la unidad, lo que obligó a su salida del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)

Según la UNE la unidad generadora estará fuera del sistema por un período estimado de 20 días. (Foto: Facebook)

La Unidad 1 de la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, ubicada en Felton, Holguín, se encuentra fuera de servicio tras una avería no planificada, informó la Unión Eléctrica (UNE) este sábado a través de sus canales oficiales.

De acuerdo con el reporte, publicado en la página en Facebook de la empresa estatal, la causa de la parada técnica fue una falla en el transformador de uso de la unidad, lo que obligó a su salida del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La UNE detalló que la unidad generadora estará fuera del sistema por un período estimado de 20 días. La empresa planea aprovechar este plazo de indisponibilidad forzosa para ejecutar un conjunto de tareas de mantenimiento que ya estaban previstas.

Entre las labores principales programadas para este período, la empresa destacan la limpieza profunda de la caldera y el condensador, con el objetivo de garantizar su estabilidad una vez reintegrada al sistema. Estas acciones buscan mejorar el rendimiento y la confiabilidad de la unidad a su reingreso.