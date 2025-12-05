Festejan en Sancti Spíritus Día del Constructor

La provincia resultó Destacada en la emulación nacional por la efeméride, logro al cual se suma la entrega de la condición de Proeza Laboral a los trabajadores de la Empresa de Construcción y Montaje Sancti Spíritus

La ejecución de los parques solares ha resultado una prioridad para los constructores espirituanos este año.

«Son creadores de la base material de la sociedad. Y se puede ver el trabajo del constructor en toda su nobleza y en toda su importancia, cuando se dice que del trabajo del constructor dependerá el desarrollo de todos los demás sectores (…) van construyendo cuanta obra se necesita en cualquier aspecto de la vida del país», apuntaba Fidel al referirse al empuje de los hombres de los cascos blancos, esos que este año, en medio de las adversidades económicas y materiales siguen haciendo historia.

Por eso, las motivaciones sobraron para el homenaje: porque a brazo partido asumieron levantar contra viento y marea, en solo uno año, tres parques solares fotovoltaicos, construyeron viviendas, repararon escuelas, fabricaron cemento y materiales de construcción y, cuando hizo falta, contingentes del sector y de la Vivienda partieron hacia Santiago de Cuba para para brindar su apoyo a la recuperación de los daños que dejó el huracán Melissa en ese territorio.

Por esos resultados y más recibieron la condición de Destacados en la emulación nacional por la efeméride, en el acto provincial que tuvo por sede la Empresa de Cemento Siguaney, en virtud del sostenido trabajo desarrollado durante la etapa, lo que le valió además para ser acreedora de la condición de Vanguardia Nacional.

Presidida por Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Partido en la provincia, el Gobernador Alexis Lorente Jiménez y otros dirigentes de diferentes instancias, la ocasión fue propicia para entregar la medalla Hazaña Laboral a Ernesto Martínez Martínez y Alfredo Betancourt Peña, trabajadores de la Empresa de Construcción y Montaje Sancti Spíritus (ECMSS).

De igual modo, un grupo de mujeres y hombres con 20 y 25 años de labor destacada e ininterrumpida dentro del gremio recibieron de manos de Misael Rodríguez Llanes, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, la distinción Armando Mestre Martínez.

También fueron distinguidos quienes durante 30 días dejaron sus huellas en varios consejos populares de la Ciudad Héroe, así como empresas constructoras del territorio con resultados notables en el año que casi concluye.

En medio de los festejos, hubo compromisos de los colectivos que conforman el sector; entre ellos hacer permanente la obra tangible que construyen y seguir siendo mejores para hacer duradera esa fuerza seria y eficiente que los ha caracterizado hasta hoy.