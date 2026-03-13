Mujeres que construyen en Sancti Spíritus (+fotos)

En la Empresa de Construcción y Montaje (ECMSS) de Sancti Spíritus son muchas las féminas que, día a día, entregan su vida a la ejecución de obras de importante valor social y económico para la sociedad espirituana

La ingeniera Teresa Agramonte Valle, al centro asegura que lo que más disfruta de su trabajo es estar a pie de obra. (Foto: Cortesía de la ECMSS)

La Empresa de Construcción y Montaje (ECMSS) de Sancti Spíritus es una de las instituciones insignes el sector de la Construcción en la provincia, pues importantes obras de valor social y económico para la sociedad espirituana llevan su sello.

Allí son muchas las mujeres que, día a día, entregan su vida para construir el futuro de Sancti Spíritus desde sus respectivos puestos de trabajo. A propósito del Día del Arquitecto cubano este viernes 13 de marzo, Escambray conversó con algunas de ellas.

TERESA: UNA INGENIERA CON MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

La máster en Ciencias Teresa Agramonte Valle, quien preside la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de Cuba (Unaic) en Sancti Spíritus, ha dedicado más de 30 años al sector de la Construcción en la provincia.

“He transitado por todas las fuentes de promoción, desde mi graduación y adiestramiento a pie de obra, que es lo que más disfruto en mi trabajo. Más tarde, fui jefa técnica de brigada hasta directora de brigada planta de asfalto, hasta ejercer como directora técnica del grupo empresarial de la construcción”.

Responsabilidades a las que se suma la Misión Internacionalista que cumplió Teresa en la República Popular de Angola entre 2011 y 2014, donde formó parte del grupo de expertos que trabajaron en el diseño y construcción de puentes y aeropuertos en esa nación africana.

Mientras, en estos momentos se desempeña como presidenta de la Unaic en la provincia, con el firme compromiso de continuar elevando esa organización a nivel nacional.

Tales méritos profesionales que le valieron, hace poco, la entrega de la medalla Armando Mestre para reconocer las tres décadas que esta espirituana ha dedicado al sector.

“Esta medalla es motivo de orgullo y compromiso para mí; me motiva a continuar trabajando en la profesión que escogí, la misma que ha implicado muchos desvelos y sacrificios, pero la que volvería a elegir de nuevo, si tuviera la oportunidad”, precisa Teresa.

Damaris y Dairelis, abuela y nieta, son referente de la continuidad laboral en la ECMSS de Sancti Spíritus: (Foto: Cortesía de la ECMSS)

ELIA DAMARIS Y DAIRELIS: CONTINUIDAD GARANTIZADA

Desde hace una década Elia Damaris Loyola Linares se desempeña como secretaria ejecutiva de la dirección de la Empresa de Construcción y Montaje de Sancti Spíritus; una responsabilidad que ha asumido con gran entrega y compromiso profesional.

“Siempre digo que la secretaria del director es el espejo de la empresa, pues todos los que llegan buscándolo acuden primero a mí; por ello es tan importante en esta profesión la presencia, habilidades comunicativas y un trato amable con las personas”, confiesa Damaris, como todos la conocen.

Sus compañeros afirman que es el alma de la ECMSS, una mujer inspiradora que, con más de 50 años, alcanzó su licenciatura en Construcción Civil como alumna del primer curso de capacitación que ofreció esta entidad para la superación de sus trabajadores.

Algo que, al parecer, viene en la sangre pues su nieta Dairelis Zamora Consuegra comenzó, hace poco como jefa del Departamento de Control Interno; una gran responsabilidad que asume con valentía a pesar de ser muy joven.

Precisamente, abuela y nieta no dudaron en integrar la brigada que se encargó del ensamblado de los tornillos para el montaje de los parques solares fotovoltaicos de Cabaiguán, Jatibonico y Tuinucú; el grupo está integrado por un total de 15 mujeres dispuestas a continuar aportando a la estrategia de transición energética en la que se encuentra inmersa el país.

A propósito de ello, Dairelis refiere: “Fue un trabajo muy complejo, pero bonito; es, verdaderamente, satisfactorio saber la importancia que tiene la labor que realizas, además de la excelente compañía e inspiración que son para mí como joven estas mujeres increíbles”.

Dahimí Álvarez Romero es una joven procedente del área de la informática que se ha abierto camino en el sector de la construcción en Sancti Spíritus, tras casi veinte años de labor en el mismo: (Foto: Gabriela Estrella Cañizares/Escambray)

DAHIMÍ ÁLVAREZ ROMERO: OTRA JOVEN QUE SE ABRE CAMINO

A pesar de ser egresada de la especialidad de Informática en el Instituto Politécnico Armando de la Rosa, de Sancti Spíritus, Dahimí Álvarez Romero encontró su camino en el sector de la Construcción en la provincia.

Desde su etapa de adiestramiento comenzó a trabajar en la ECMSS en el departamento informático, un lugar donde no ha hecho más que crecer a nivel profesional y personal tras casi 20 años de servicio.

“He transitado en esta empresa por diferentes responsabilidades, ahora me desempeño como especialista en el departamento de Cuadros. Este es un lugar al que siempre tendré mucho que agradecer, pues aquí tuve la oportunidad de continuar formándome y hoy soy licenciada en Construcción Civil; además de poder vincular mi especialización en el área de la informática con el resto de cargos en los que me he desempeñado. Aquí me siento feliz y espero continuar”.