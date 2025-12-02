Constructores dejan huellas en el Oriente cubano (+fotos)

Solidaridad y altruismo plenos mostraron durante un mes los trabajadores espirituanos en sus labores de apoyo a la recuperación de los estragos de Melissa en Santiago de Cuba

Tras 30 días de apoyo a las labores de recuperación en el Oriente cubano, los constructores espirituanos regresan a su tierra. (Fotos: Vicente Brito/ Escambray)

“Fueron 30 días a chaquetón quita’o”, dicen casi todos, todavía sin soltar el polvo del camino, pero ávidos de contar historias de cuatro semanas intensas donde no había espacio para la queja ni el descanso.

Desde su llegada a Santiago de Cuba, los días empezaban más temprano porque, desde las cuatro de la mañana, los 24 integrantes del contingente espirituano que partió hacia Santiago de Cuba para apoyar en la recuperación de los daños que dejó Melissa echaban pie en tierra sin pedir tregua.

Dejaron huellas en la Ciudad Héroe, los consejos populares San Agustín, La Trocha, Mar Verde, Manuel Isla y El Cristo, una misión titánica en medio de la humedad y lloviznas los primeros días, y luego durante jornadas de mucho calor en las que el sol se negaba a esconderse. Fueron casi 30 000 metros cúbicos de desechos sólidos y más de 2 000 viajes para dejar barrios enteros libre de despojos.

Rislander Torres Díaz estuvo al frente del contingente espirituano.

“Ya a las cinco y media de la mañana éramos los primeros en el vertedero y tuvimos la suerte de que, a pesar de la ardua labor, los equipos respondieron bien, los hombres no tuvieron ningún problema y se trabajó hasta que cumplimos la tarea”, cuenta Rislander Torres Díaz, director general de la Empresa de Construcción y Montaje Sancti Spíritus, quien estuvo al frente del contingente.

Todos tienen anécdotas, pero una es recurrente para la mayoría fue la despedida de los vecinos en Santiago de Cuba, las lágrimas que sin parar brotaban de los ojos de aquel niño “porque los iba a extrañar”, junto al agradecimiento por 30 días de convivencia a pie de barrio en condiciones adversas, donde trabajadores y vecinos construyeron una familia que no dejó de reiterar su gratitud por la solidaridad.

El colectivo mereció la distinción Proeza Laboral.

Antes del regreso, los constructores recibieron otro premio por el esfuerzo de todo un año: la condición de Provincia Destacada en la emulación nacional por el Día del Constructor, que se celebra el 5 de diciembre. A la llegada a la tierra del Yayabo, junto a familiares y compañeros de trabajo, los esperaba también como regalo de la Central de Trabajadores de Cuba la entrega de la distinción Proeza Laboral de manos de Ekaterina Gowen Dickinson, secretaria general de la CTC en la provincia.