Fuerzas de las FAR y Minint rescatan a 38 personas atrapadas por río crecido en Holguín (+fotos)

La operación se prolongó durante cinco horas por la complejidad del terreno, la fuerza de la corriente y la oscuridad de la noche, según confirmaron autoridades locales

En un transportador anfibio PTS, los combatientes evacuaron a niños, mujeres y ancianos, varios de ellos con padecimientos de salud. (Fotos: Ejército Oriental/Facebook)

Fuerzas combinadas del Ejército Oriental, el Ejército Central y el Ministerio del Interior rescataron a 38 personas atrapadas por la crecida de un río en el municipio de Cacocum, provincia de Holguín, precisó el Ejército Oriental desde su perfil de Facebook.

La operación se prolongó durante cinco horas por la complejidad del terreno, la fuerza de la corriente y la oscuridad de la noche, según confirmaron autoridades locales.

Los combatientes emplearon un transportador anfibio PTS para recorrer ocho kilómetros entre la cabecera municipal y el poblado de Santa María, donde evacuaron a niños, mujeres y ancianos, varios de ellos con padecimientos de salud.

Obstáculos como árboles caídos, postes y tendido eléctrico no impidieron que las fuerzas llegaran a cada una de las personas en peligro, de acuerdo con la información ofrecida.

Alrededor de las 10 de la noche, los evacuados fueron recibidos por el jefe de la Dirección de Ingeniería de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el jefe del Estado Mayor del Ejército Oriental, miembros del Consejo de Defensa Municipal, combatientes del Ministerio del Interior y pobladores de la zona.

Las autoridades destacaron la cooperación entre instituciones y la población en la protección de vidas humanas ante fenómenos hidrometeorológicos.