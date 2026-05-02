Dedican a Fidel y al aniversario 40 de la AHS Romerías de Mayo

El Congreso de pensamiento Memoria Nuestra será otra vez la columna vertebral, con paneles, conferencias y la presentación de diferentes investigaciones

Cubadebate

2 mayo, 2026 - 8:38am

Las Romerías de Mayo se celebrarán del 2 al 8 de este mes en la provincia de Holguín. Este evento, también conocido como Festival Mundial de Juventudes Artísticas, cuenta con la organización de la Asociación Hermanos Saíz y el apoyo de la Dirección Provincial de Cultura en Holguín.

Dedicadas a los 40 años de la AHS y al pensamiento intelectual de Fidel, las Romerías en esta ocasión tendrán dinámicas diferentes por las circunstancias actuales, caracterizadas por déficit de combustibles y electricidad, pero sin perder sus esencias.

Escritores, artistas, promotores…, amantes de la cultura y las utopías, volverán a unirse, seducidos por el espíritu romero, para cantar a Cuba y a la unidad de los pueblos desde la belleza de un Festival, que tendrá vida eterna.

El Congreso de pensamiento Memoria Nuestra será otra vez la columna vertebral, con paneles, conferencias y la presentación de diferentes investigaciones, relacionadas con Fidel Castro y la obra de los hermanos Saíz.

Espacios habituales, como Palabras Compartidas para la literatura; Cámara Azul para el Cine; Babel para las artes visuales; Bloguerías para intercambiar en torno a fenómenos de la comunicación; la trova; danza en parques; teatro en calles; competencias de improvisación y conciertos de rap y rock se entremezclarán durante estos días en diversos lugares de Holguín.

Las Romerías de Mayo son imprescindible como parte del corazón de la Asociación Hermanos Saíz y el arte de jóvenes en Cuba.

RELACIONADO CON:

Cubadebate

Texto de Cubadebate

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026