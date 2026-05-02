Dedican a Fidel y al aniversario 40 de la AHS Romerías de Mayo

El Congreso de pensamiento Memoria Nuestra será otra vez la columna vertebral, con paneles, conferencias y la presentación de diferentes investigaciones

Las Romerías de Mayo se celebrarán del 2 al 8 de este mes en la provincia de Holguín. Este evento, también conocido como Festival Mundial de Juventudes Artísticas, cuenta con la organización de la Asociación Hermanos Saíz y el apoyo de la Dirección Provincial de Cultura en Holguín.

Dedicadas a los 40 años de la AHS y al pensamiento intelectual de Fidel, las Romerías en esta ocasión tendrán dinámicas diferentes por las circunstancias actuales, caracterizadas por déficit de combustibles y electricidad, pero sin perder sus esencias.

Escritores, artistas, promotores…, amantes de la cultura y las utopías, volverán a unirse, seducidos por el espíritu romero, para cantar a Cuba y a la unidad de los pueblos desde la belleza de un Festival, que tendrá vida eterna.

El Congreso de pensamiento Memoria Nuestra será otra vez la columna vertebral, con paneles, conferencias y la presentación de diferentes investigaciones, relacionadas con Fidel Castro y la obra de los hermanos Saíz.

Espacios habituales, como Palabras Compartidas para la literatura; Cámara Azul para el Cine; Babel para las artes visuales; Bloguerías para intercambiar en torno a fenómenos de la comunicación; la trova; danza en parques; teatro en calles; competencias de improvisación y conciertos de rap y rock se entremezclarán durante estos días en diversos lugares de Holguín.

Las Romerías de Mayo son imprescindible como parte del corazón de la Asociación Hermanos Saíz y el arte de jóvenes en Cuba.