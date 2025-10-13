Hamas liberó los primeros siete israelíes como parte de intercambio

El intercambio forma parte de un acuerdo más amplio alcanzado la pasada semana por los mediadores, Estados Unidos, Turkiye, Qatar y Egipto

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) liberó este 13 de octubre a los primeros siete prisioneros israelíes, de un total de 20, como parte de un intercambio con el gobierno de Benjamin Netanyahu por casi dos mil palestinos.

El intercambio forma parte de un acuerdo más amplio alcanzado la pasada semana por los mediadores, Estados Unidos, Turkiye, Qatar y Egipto, para poner fin a la agresión contra la Franja de Gaza.

Temprano en la mañana, la milicia islamista publicó los nombres en una lista y luego entregó los primeros siete al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a las 08:00, hora local, y se espera que el resto sea liberado dos horas después.

Como en anteriores canjes, el CIRC fue el encargado de trasladar a esas personas a Israel.

Hamas también entregará los cadáveres de 28 israelíes, aunque pidió tiempo para encontrar los cuerpos de varios de ellos, cuyo paradero se desconoce por la destrucción causada en Gaza.

Al respecto, The Times of Israel reveló que las autoridades informaron a algunas familias de fallecidos que los cuerpos de sus seres queridos probablemente no serán entregados en las próximas horas.

A cambio, el gobierno de Benjamin Netanyahu liberará a casi dos mil palestinos, 250 de los cuales cumplen largas condenas y mil 718 personas arrestadas en Gaza durante el curso de la guerra, incluidas mujeres y menores de edad, así como los restos de unos 360 gazatíes.

Sin embargo, la lista de nombres publicada por Israel para la excarcelación provocó críticas entre los palestinos, en especial Hamas, porque no incluye a siete prisioneros de alto perfil.

Entre estos últimos están Marwan Barghouti, una de las figuras más populares del gubernamental Movimiento Fatah, y Ahmed Saadat, secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

Conocido como el Mandela palestino, Barghouti lleva más de 23 años tras las rejas, luego de ser condenado por supuestamente dirigir la campaña de ataques contra las tropas israelíes en la ocupada Cisjordania durante la Segunda Intifada (levantamiento, en árabe), que tuvo lugar de 2000 a 2005.

Por su parte, Saadat fue arrestado en 2002 y acusado de ordenar la muerte un año antes del entonces ministro israelí de Turismo, el ultraderechista Reehavan Zeevi, quien falleció en una operación del FPLP en respuesta al asesinato de su líder, Abu Ali Mustafa.

Este último perdió la vida en un ataque contra su oficina de dos helicópteros israelíes, como parte de la estrategia israelí de asesinatos selectivos durante la Intifada.