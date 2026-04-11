Filtran discrepancias en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán

Valla publicitaria sobre las negociaciones entre EE.UU. e Irán, Islamabad (Pakistán), el 11 de abril de 2026.

Hay discrepancias durante las conversaciones entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán, que comenzaron este sábado en Islamabad (Pakistán), ha asegurado una fuente cercana al equipo negociador del país persa durante una entrevista con un corresponsal de Fars.

Al parecer, la parte estadounidense está realizando «exigencias excesivas» sobre el estratégico estrecho de Ormuz. Además, también ha llevado a cabo «exigencias inaceptables» sobre otros asuntos relativos al conflicto desatado por el ataque de Washington y Tel Aviv contra la República Islámica el 28 de febrero.

«Parece que ahora EE.UU. pretende conseguir fácilmente en negociaciones lo que no logró en 40 días de guerra, con planes como seguros para buques, escoltas para petroleros y otras ideas militares y económicas, y tras seis semanas de guerra y amenazas», escribe la agencia de noticias. «La delegación iraní está decidida a proteger los logros alcanzados sobre el terreno», añade, sin brindar más detalles.

Otra fuente familiarizada con el asunto ha indicado que ambas delegaciones intercambian mensajes de diversas formas, añadiendo que no está claro si esto desembocará en un acuerdo. «Las exigencias excesivas de los estadounidenses han obstaculizado el progreso de las negociaciones [que duran ya más de siete horas]», señaló.