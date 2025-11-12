Inaugura Presidente de Cuba parque solar Mártires de Barbados II con apoyo de China (+post)

Este proyecto representa la conclusión exitosa de la primera fase de un donativo estratégico de la República Popular China, parte del programa de desarrollo energético del país

12 noviembre, 2025 - 11:56am

Cuba agradeció a la República Popular China por los arduos esfuerzos realizados para ejecutar este proyecto en el menor tiempo posible. (Foto: Estudios Revolución)

En un acto celebrado esta mañana, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, inauguró oficialmente el parque fotovoltaico “Mártires de Barbados II” en la provincia de Artemisa.

Este proyecto representa la conclusión exitosa de la primera fase de un donativo estratégico de la República Popular China, parte del programa de desarrollo energético del país.

La fase inicial del proyecto, ya concluida, tiene una capacidad de generación de 35 megavatios (MW), distribuidos en siete parques solares de 5 MW cada uno. Actualmente se encuentra en desarrollo una segunda fase, más ambiciosa, que agregará 85 MW adicionales al sistema energético nacional.

Esta expansión incluirá la construcción de trece parques de 5 MW y dos de 10 MW, complementados con sistemas de almacenamiento de energía que garantizarán una mayor estabilidad en el suministro eléctrico.

Durante la inauguración, las autoridades cubanas extendieron su agradecimiento al gobierno chino no solo por este proyecto energético, sino también por la rápida ayuda brindada para la recuperación de los daños causados recientemente por el huracán Melissa.

