Inaugura Presidente de Cuba parque solar Mártires de Barbados II con apoyo de China (+post)

Cuba agradeció a la República Popular China por los arduos esfuerzos realizados para ejecutar este proyecto en el menor tiempo posible. (Foto: Estudios Revolución)

En un acto celebrado esta mañana, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, inauguró oficialmente el parque fotovoltaico “Mártires de Barbados II” en la provincia de Artemisa.

Este proyecto representa la conclusión exitosa de la primera fase de un donativo estratégico de la República Popular China, parte del programa de desarrollo energético del país.

La fase inicial del proyecto, ya concluida, tiene una capacidad de generación de 35 megavatios (MW), distribuidos en siete parques solares de 5 MW cada uno. Actualmente se encuentra en desarrollo una segunda fase, más ambiciosa, que agregará 85 MW adicionales al sistema energético nacional.

El embajador de China en Cuba significó lo estratégico de este proyecto, que proporcionará a la población un suministro eléctrico estable, ahorrará divisas que impulsarán la recuperación económica, y reducirá las emisiones de carbono.

Esta expansión incluirá la construcción de trece parques de 5 MW y dos de 10 MW, complementados con sistemas de almacenamiento de energía que garantizarán una mayor estabilidad en el suministro eléctrico.

Durante la inauguración, las autoridades cubanas extendieron su agradecimiento al gobierno chino no solo por este proyecto energético, sino también por la rápida ayuda brindada para la recuperación de los daños causados recientemente por el huracán Melissa.

También agradeció la pronta respuesta del gobierno chino para la recuperación de los daños causados por el huracán Melissa, con donativos de alimentos, bobinas de acero galvanizado para la producción de techos, colchones, luminarias solares, que beneficiarán a damnificados.

El Presidente Díaz-Canel asistió a la inauguración del parque solar "Mártires de Barbados II", en Guanajuay, Artemisa, con el que concluye la primera etapa de instalación del donativo de la República Popular China equivalente, en sus dos partes, a 120 megawatts.



🧵 pic.twitter.com/AAWiAh4lTY — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) November 12, 2025