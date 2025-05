Japón asesorará a Cuba en introducción de energías renovables

Cuba tiene la política de introducir más energías renovable. (Foto: PL)

Especialistas japoneses en energías renovables trabajan en un proyecto de asesoría técnica para promover la introducción de energías renovables en Cuba, labor que lidera la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), se conoció este 28 de mayo en La Habana.

En un intercambio con especialistas de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) estuvieron presentes profesionales de West Japan Engineering Consultants, Inc. (WJEC, Presidente: Akiyama Yasuharu), Tokyo Electric Power Servicies CO., Ltd, (TEPSCO, Presidente: Yasuhiro Kubo) y Yachiyo Engineering Co., Ltd. (YEC, Presidente y CEO: Tsutomu Takahashi).

Según nota de prensa de JICA, con el proyecto de colaboración técnica, de dos años de duración, se espera mejorar el manejo y el control del sistema de distribución y generación de electricidad con la introducción de la energía renovable.

El Consejero Delegado del proyecto, Sr. IWATA Tsunehisa, junto a los expertos japoneses y representante de la JICA, celebraron la primera reunión con la UNE en La Habana para lanzar el proyecto.

Según la investigación realizada por el Proyecto de Estudio de Plan Maestro en el Sector Energético para el Desarrollo de Energía Renovable en la República de Cuba, culminado en 2023, en el año 2022 la generación eléctrica del país era del 83,5 por ciento de petróleo, 12,5 por ciento de gas natural, 1,8 de biomasa, 1,3 de energía solar, 0,8 de energía hidroeléctrica y 0,3 por ciento de energía eólica.

Cuba tiene la política de introducir más energías renovables en un contexto en el que el enfrentamiento al cambio climático se encuentra indisolublemente ligado a la búsqueda del desarrollo sostenible y en 2014, estableció como meta que el 24 por ciento de la generación de electricidad procediera de fuentes de energía renovables en 2030.

A partir del deterioro de la infraestructura de generación eléctrica del país, lo que ha provocado frecuentes cortes de electricidad, se están introduciendo masivamente las Fuentes Renovables de Energía, señala nota.

Esto constituye un nuevo desafío en la operación del Sistema Eléctrico Nacional, para lo cual la parte cubana solicitó la asistencia técnica para el adiestramiento del personal que opera la red eléctrica, con vistas a lograr su estabilidad con la seguridad y confiabilidad requeridas.