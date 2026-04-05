Instalan paneles solares en funerarias espirituanas

La medida forma parte del programa de transformación de la matriz energética que se desarrolla en todo el país

Más de una veintena de funerarias de la provincia fueron beneficiadas con la colocación de paneles o lámparas solares. (Foto: Yasma Jauriga/Facebook)

Tras casi dos meses de ejecución por parte de expertos de la Empresa Eléctrica finalizó en la provincia la instalación de paneles solares en 13 funerarias. Esta acción, que forma parte del cambio de matriz energética, permite, además del cuidado y conservación del medio ambiente, asegurar un mejor servicio en momentos tan sensibles.

En declaraciones a Escambray, Demetrio Veloso Olivera, director en funciones de la Dirección de Servicios Necrológicos en Sancti Spíritus, dijo que el beneficio alcanzó a más de la mitad de las funerarias del territorio, aunque en el resto, es decir, las nueve más pequeñas, se colocaron lámparas solares que, igualmente, se cargan mediante un pequeño panel, con garantías para la iluminación.

Igualmente, explicó que al quedar instalados los kits de paneles o las lámparas solares en las diferentes funerarias de la provincia se suspende el uso de las 16 plantas eléctricas que hasta entonces estaban en función del alumbrado en dichas instalaciones, las cuales demandaban altas cuotas de combustible, aunque aclaró que las mismas reciben actualmente un mantenimiento para que queden listas para ser utilizadas ante cualquier contingencia.

Veloso Olivera apuntó que, además de emplear la energía de los paneles en función del alumbrado y del funcionamiento de ventiladores en las diferentes funerarias, se les orientó a las diferentes administraciones la posibilidad de extender el uso de dicha energía para beneficiar a la población cercana, de modo que, durante los horarios de apagón, pueda acudir a esas instalaciones a recargar teléfonos móviles o lámparas, siempre con el control que se requiere.

Por último, aclaró que su entidad realiza también trabajos de mantenimiento constructivo y pintura en sus instalaciones.