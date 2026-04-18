Refinería de Petróleo Sergio Soto: una industria que no se apaga (+video)

Durante el presente año muchas son las satisfacciones de quienes operan en esa empresa. Garantizar combustibles esenciales para el país la convierte en un centro vital de la economía

La «Sergio Soto» pone en práctica en la actualidad un grupo de proyectos con resultados palpables. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

En un contexto marcado por extensas horas de apagones pareciera que hablar de refinar petróleo y aprovechar sus derivados es cosa de otra galaxia; pero la Refinería de Petróleo Sergio Soto, situada en el municipio espirituano de Cabaiguán, asume el crudo nacional y lo hace con las botas puestas.

Así lo afirmó para Escambray su director general, Mijail Bonachea Crespo, quien ponderó como la mayor fortaleza el espíritu innovador y sacrificado de sus mujeres y hombres. “Desde el 2010 refinamos crudo nacional procedente de todos los yacimientos de Varadero y la costa norte de Matanzas y Mayabegue, principalmente para la producción de los líquidos asfálticos”.

Durante el presente año muchas son las satisfacciones de quienes operan en la refinería. Garantizar el fuel, entre otros combustibles esenciales para el país y su generación, la convierte en un centro vital de la economía.

Cuenta Bonachea Crespo que, en difíciles circunstancias, materializaron producciones récords para que el municipio especial Isla de la Juventud no se quedara apagado: “Establecimos un sistema de carga que no es el que operamos normalmente, y en dos ocasiones hemos llenado barcos para ir a la Isla, todo a partir de nuestra refinación”.

Al decir de su director general, la Sergio Soto pone en práctica en la actualidad un grupo de proyectos con resultados palpables, gracias a las innovaciones y a la colaboración establecida con estudiantes de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, y la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez. Ejemplo de ello, es “la producción de todos los asfaltos diluidos, en particular el hormigón asfáltico frío, el cual estamos aplicando y es uno de los principales logros”, expresó el directivo.

La sustitución de importaciones es otra apuesta de la industria petrolera espirituana; producir el aceite para transformadores es muestra de ello. “A raíz de modificaciones tecnológicas, estamos inmersos en sustituir todos los productos químicos que se importan para el proceso del aceite, y ya estamos con un resultado satisfactorio en la sustitución de la arcilla”, apunta.

Aunque en la refinería todo no es color de rosas, puesto que su capacidad productiva no se comporta como esperaban, en gran medida por la incidencia del bloqueo económico al país, han encontrado en otros surtidos el respiro para mantenerse activos en la actual etapa de contingencia.

CIENCIA EN FUNCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

“La refinería ha procesado 400 toneladas por día, hoy está a 600, con capacidad para 800, y ya tenemos la proyección para llegar a las 1 000 toneladas diarias de refinación de crudo, nuestro principal objeto social. Además, se montó una torre de destilación atmosférica nueva, y no hubo que buscar fuerza externa ni de otro ministerio. Los ingenieros de aquí, los estudiantes, con las empresas de ingeniería de petróleo y la del centro de investigación de la universidad, acometieron todas las labores”, puntualiza apunta Bonachea Crespo.

“Primera entre primeras”, eslogan que acompaña los casi 80 años de la refinería, no fue escogido al azar. Representa un pilar fundamental para el desarrollo económico y energético del país, al transformar la materia prima en productos esenciales para la vida diaria y la industria, que no se apaga, a pesar de las dificultades.