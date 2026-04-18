Brayan Cantero consigue boleto y ensaya para Santo Domingo

El espirituano representará a la isla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, del 24 de julio al 8 de agosto

La de Brayan fue una de las 10 plazas logradas por la delegación cubana a los juegos regionales. (Foto: Captura de pantalla)

Para el espirituano Brayan Cantero poder asistir a Santo Domingo, República Dominicana, fue como ganar un doble combate en el taekwondo. El más importante resultó conseguir el boleto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 24 de julio al 8 de agosto.

Así lo confirmó a Escambray vía WhatsApp, donde expuso que el resultado lo alcanzó en el clasificatorio realizado en esa nación caribeña. Lo logró en su categoría de -68 kilogramos y así garantizó por primera vez su presencia en una cita regional al quedar entre los cuatro primeros.

Para alcanzar tan importante saldo, el muchacho apenas tuvo que pelear en la que representa su segunda lid internacional de importancia, tal como lo confirmó: “Yo tenía puntos en el ranking y, debido a eso, tuve que efectuar una sola pelea”.

En esa ubicación con que llegó al Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo, mucho tuvo que ver la buena actuación en el Mundial de Wuxi, China, en octubre pasado, cuando fue el cubano mejor ubicado al instalarse en los puestos del 8 al 16, tras ganar tres combates, pese a ser su primer evento internacional de gran envergadura.

“Esta competencia significó mucho para mí ya que venía de un Mundial y tenía que clasificar a mi división y mi país para representar a Cuba lo mejor posible. Además, habíamos hecho una muy buena preparación”, dijo.

El otro combate que libró en la tierra quisqueyana fue lograr una medalla de bronce en Abierto de Santo Domingo (categoría G1), que tuvo lugar horas después del clasificatorio.

Más que la medalla en sí, para el espirituano esta fue una oportunidad para foguearse de cara a la importante cita, sobre todo porque pudo medirse con los rivales que tendrá luego en los Juegos Centroamericanos y, también, hacer como especie de un ensayo en el propio escenario del evento, mucho más en una disciplina que tiene muy escasas las opciones de realizar topes a nivel internacional durante todo el año. De hecho, este clasificatorio es la primera salida luego de asistir hace casi ocho meses al Mundial.

La de Brayan fue una de las 10 plazas logradas por la delegación cubana a los juegos regionales tras concluir ambos eventos por lo que la Mayor de las Antillas asistirá con una comitiva numerosa en los dos sexos.

De esa decena de boletos, ocho son individuales y dos para el equipo mixto TK3 y el poomsae.

En el Abierto de Grado 1, Cuba sacó una gran cosecha de un título, seis medallas de plata y dos de bronce para ubicarse en el tercer lugar por naciones detrás de potencias del deporte como Estados Unidos y México en un evento que reunió a quince de países.