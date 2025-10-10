José Jerí, nuevo presidente de Perú, asumió el cargo

Dina Boluarte lanzó un mensaje al país usando la televisión estatal y expresó su disconformidad con su destitución, la cual no cumplió con el debido proceso, según dijo

José Jerí ejercerá el cargo durante menos de nueve meses. (Foto: PL)

José Jerí, abogado de 39 años, juró este 10 de octubre en la madrugada como nuevo presidente de Perú, en reemplazo de la destituida Dina Boluarte, y ejercerá el cargo durante menos de nueve meses.

Al prestar juramento como presidente de transición, Jerí prometió una gestión “de empatía y de reconciliación nacional y de ancha base”, en una situación que describió como “de crisis política constante, gobiernos que no terminan su mandato, instituciones debilitadas y una ciudadanía cansada”.

Anunció acciones inmediatas contra “el mal que nos aqueja”, la inseguridad ciudadana, y señaló como enemigos a las organizaciones criminales a las que se debe derrotar.

Jerí planteó que el país cuenta para esa guerra con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y que se debe contar con el compromiso de todas las instituciones del Estado para ganar el combate a la delincuencia.

Saludó también a los jóvenes del movimiento Generación Z, que realizan marchas antigubernamentales que están exigiendo cambios “con justo derecho».

Jerí no asumió inmediatamente el cargo de presidente, debido a que el congresista Quito pidió censurar a la mesa directiva que el elegido presidía, para cambiar a sus integrantes y elegir a una nueva por consenso, porque las bancadas mayoritarias necesitan atención a sus demandas.

La mayoría de signo derechista que decidió la elección de Jerí como titular del Congreso rechazó la moción de Quito, tras lo cual pudo jurar el cargo el nuevo gobernante.

El actual presidente de transición llegó al Congreso en las elecciones generales de 2021 como accesitario (suplente) del expresidente Martín Vizcarra, cuya curul asumió debido a que fue anulada su elección por imputaciones de corrupción.

De otro lado, la presidenta saliente lanzó un mensaje al país usando la televisión estatal y expresó su disconformidad con su destitución, la cual no cumplió con el debido proceso, según dijo. En vistas de que ya no era presidenta, la transmisión fue cortada.