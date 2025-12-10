Perú: Militares EEUU trasladan base naval

Preguntado directamente sobre la posición de su gobierno sobre un posible y para muchos inminentes ataque militar de Estados Unidos a Venezuela, el canciller peruano, Hugo de Zela, se abstuvo de responder al argumentar que solo es una posibilidad

El canciller peruano, Hugo de Zela, confirmó este miércoles que ingenieros militares norteamericanos trasladan la base de la Marina peruana del vecino puerto de Callao, con una inversión de tres mil millones de dólares.

La obra, según expertos consultados, en realidad, se trataría de la construcción de una base, a fin de que el área que ocupa la actual sirva para ampliar el puerto de Callao y aumentar su capacidad.

En una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros, el ministro se refirió también a su reciente visita a Estados Unidos, en la que, dijo, habló con el secretario de Estado Marco Rubio, sobre coincidencias políticas entre ambos gobiernos y el interés de ese país de invertir en la explotación de minerales raros y construcción de carreteras.

De otro lado, negó que Rubio haya pedido ayuda a Perú en su alegada lucha contra el “Cartel de los soles” de narcotráfico -de cuya existencias dudan analistas como Farid Kahhat- la que Washington invoca para su actual asedio a Venezuela, y señaló que la policía local le ha informado que esa agrupación busca nuevas rutas para sus actividades.

Preguntado directamente sobre la posición de su gobierno sobre un posible y para muchos inminentes ataque militar de Estados Unidos a Venezuela, Zela se abstuvo de responder al argumentar que solo es una posibilidad.

Sobre los ataques de Estados Unidos a embarcaciones menores supuestamente portadoras de narcóticos -que violan el derecho internacional, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – el ministro dijo que se trata de operaciones en aguas internacionales.

De otro lado, se refirió a las relaciones de Perú con China y Estados Unidos, señaló que el primero es un estelar socio comercial e inversionista en Perú y con el segundo su país coinciden en defender sus coincidentes sistemas políticos y en materia de seguridad y lucha contra la criminalidad y el narcotráfico.

El canciller dijo que el caso de la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, a quien México dio asilo el 3 de noviembre último, fue “la gota que colmó el vaso” tras varios años, sostuvo, de ataques del gobierno de México, a cuyo gobierno acusó de intervención en asuntos internos peruanos.

Sostuvo que el tema del salvoconducto que como asilada espera Chávez en la embajada de México para viajar a ese país, sigue bajo análisis, y parte de este es la evolución que tenga su propuesta de analizar en el marco de la OEA un cambio en los términos de la Convención del Asilo.

Ratificó que mientras tanto, aplicará el mismo trato dado a Chávez a quienes haya cometido delitos comunes y se asilen.

Chávez fue condenada a 11 años de cárcel por conspiración para la rebelión, lo que es considerado delito político por el ex canciller Manuel Rodríguez quien, como otros ex titulares, sostienen que se le debe otorgar el salvoconducto a Chávez.