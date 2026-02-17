Perú: Congreso destituye a presidente interino José Jerí

En un pleno extraordinario, convocado luego de que consiguieran las firmas necesarias en medio de un receso parlamentario, se dieron 75 votos a favor, 24 en contra y tres en abstención

El presidente interino de Perú, José Jeri fue destituido hoy en el legislativo peruano. (Foto: Getty Images)

El Congreso de la República en Perú destituyó este martes al presidente interino, José Jerí, tan solo cuatro meses después de ponerlo a cargo del país, luego de protagonizar una serie de escándalos y de estar señalado por presunto tráfico de influencias.

En un pleno extraordinario, convocado luego de que consiguieran las firmas necesarias en medio de un receso parlamentario, se dieron 75 votos a favor, 24 en contra y tres en abstención.

“Se encuentra vacante el cargo de presidente de la República”, anunció el primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Parlamento, Fernando Rospigliosi.

Dieron este paso luego de admitir a debate las siete mociones de censura y luego unificarlas en una para facilitar la votación. En el ínterin, el fujimorismo y otras fuerzas trataron de obstaculizar el proceso, alegando que Jerí debería ser removido por una moción de vacancia y no de censura, pero el pleno rechazó su pedido.

Jerí enfrentaba hasta siete mociones de censura, presentadas entre el 21 y el 27 de enero, días en los cuales ya la prensa local había propalado que el político se había reunido de forma secreta con el empresario chino, Zhihua Yang.

Sus acusaciones

Desde finales de enero y principios de febrero, una serie de partidos han pasado al ataque contra Jerí, quien ha perdido popularidad progresivamente a medida que salían en los medios nuevas polémicas a su alrededor.

El sábado, el partido ultraconservador Renovación Popular (RP) deslindó de Jerí y enumeró las razones por las cuales votaría a favor de su censura como presidente del Congreso, posición con la cual asumió el mando del Perú tras la vacancia contra su predecesora, Dina Boluarte.

“Ha abusado de su posición en Palacio para llevar mujeres al mismo, durante toda una noche y luego darle cargos bien remunerados”, mencionó en primer lugar. Luego criticó sus medidas contra la inseguridad, el principal problema actualmente en Perú.

Por último, RP se refirió a otro de sus escándalos: que en noviembre de 2024, cuando Jerí era solo congresista, celebró una fiesta exclusiva en la ciudad de Cieneguilla por sus 38 años a la que asistieron “mujeres con reputación de prostitución”

“Una de ellas fue asesinada por sicarios, vinculados a congresistas que están investigados por haber armado red sexual en el Congreso”, aseguró Renovación Popular.

La posición de Jerí

El domingo, durante una entrevista con el canal local Panamericana, el presidente interino reconoció que se reunió con Zhihua “de forma inadecuada”, al hacerlo fuera de Palacio de Gobierno y con una capucha en horas de la noche.

Preguntado por Milagros Leiva, conductora del programa ‘Sin Rodeos’, sobre el duro comunicado de RP, criticó los “comentarios misóginos” surgidos tras esta controversia.“Por el hecho de ser dama, profesional, joven, se les pretende señalar que el único mérito que tendrían ellas es estar en una reunión o conocer al presidente (…) acá ha habido mucho prejuicio de muchos sectores en querer sindicalizar a que las mujeres solamente pueden obtener algo del Estado si es que tienen algún tipo de vínculo”, dijo.

Además, aseguró que a su fiesta en Cieneguilla no acudió Andrea Vidal, quien trabajaba en el Legislativo y fue acribillada mientras viajaba en un taxi, en un hecho escabroso perpetrado en 2024.

Vidal era asesora de un funcionario que terminó destituido tras ser denunciado de ejercer como proxeneta. En ese sentido, Jerí calificó como una “cortina de humo” la acusación de una presunta red de prostitución en el Congreso vinculada a su asesinato.

