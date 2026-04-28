Sancti Spíritus: El Primero de Mayo es una fiesta (+ fotos)

Una vez más, el estadio José Antonio Huelga acogió a una representación de los 15 sindicatos de la provincia en la tradicional plenaria previa a la cita

El estadio José Antonio Huelga volvió a acoger una amplia representación de los 15 sindicatos de la provincia. (Fotos: Roberto Javier / Escambray)

La plenaria sindical que cada año se celebra en la ciudad de Sancti Spíritus en vísperas del Primero de Mayo volvió a colmar el graderío del estadio José Antonio Huelga.

En esta ocasión los participantes pudieron disfrutar, como antesala de la cita, de un juego de béisbol entre atletas activos, glorias deportivas y miembros del Club de Agramonte.

La plenaria sindical estuvo antecedida por un juego de béisbol de atletas activos, veteranos y miembros del Club de Agramonte de la ciudad de Sancti Spíritus.

La multitudinaria representación de los 15 sindicatos de la provincia disfrutó del talento artístico local en lo que devino fiesta del movimiento obrero espirituano.

Banderas, carteles, congas y muchas otras iniciativas llenaron de algarabía los palcos, pasillos y gradas del «Huelga», donde estuvieron presentes las máximas autoridades del Partido, del Gobierno y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia.

Integrantes de los sindicatos de Salud, Educación, Ciencia y Deporte y de la Industria Alimentaria y la Pesca alzaron su voz frente al auditorio para patentizar el compromiso de la clase trabajadora espirituana de defender la Patria.

Precisamente, los trabajadores del sector de la Industria Alimentaria y la Pesca abrirán una vez más el desfile por el Día del Proletariado Mundial en la Plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánches Valdivia.

Ekaterina Gowen Dickinson, miembro del Comité Central del Partido y secretaria general de la CTC en la provincia, convocó a los espirituanos a salir a las calles con el lema La Patria se defiende.

«En nuestros municipios y la cabecera provincial se desarrollará el desfile tradicional con la austeridad que imponen los tiempos, pero con más deseos y voluntadque nunca», aseguró la dirigente sindical.









De manera previa a la fiesta de los trabajadores, en la provincia se han realizado múltiples actividades en saludo a la fecha, entre las que sobresalen las 25 muestras de la Expo-ANIR Soluciones Cuba, trabajos voluntarios y la entrega de la bandera de Vanguardia Nacional a colectivos destacados del territorio.