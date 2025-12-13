Marrero Cruz: El principal desafío es convertir la planificación en resultados concretos

El proceso de discusión y análisis del Programa es un espacio para mirarse por dentro y definir qué más se puede hacer para su implementación

El principal desafío no es el diseño del Programa, sino convertir la planificación en resultados concretos. (Foto: Estudios Revolución)

Al evaluar el cumplimiento del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, el miembro del Buró Político, Manuel Marrero Cruz, dijo que el programa está alineado con las prioridades estratégicas, pero su éxito dependerá de la capacidad de jerarquizar tareas, ejecutar con mayor disciplina, reducir la dispersión, integrar actores y asegurar recursos esenciales, especialmente en energías, divisas y producción nacional.

“El principal desafío no es el diseño del Programa, sino convertir la planificación en resultados concretos, medibles y perceptibles para la población, preservando la soberanía, la estabilidad política y la justicia social.”

Marrero Cruz detalló que, desde su presentación, se ha realizado un proceso continuo de actualización.

“Tras un amplio proceso de debate y consultas con expertos, académicos y especialistas de diversos sectores de la economía, el Programa quedó conformado por 106 objetivos específicos, 342 acciones y 264 indicadores y metas.”

Al comentar sobre el escenario en el que se desarrolla el programa de gobierno, Marrero Cruz puntualizó que el crecimiento mundial se ha mantenido con niveles moderados, con estimaciones en torno al 3%, tendencia asociada a las fragmentaciones geopolíticas, las tensiones comerciales y la volatilidad de los mercados energéticos y logísticos.

“En este escenario ya complejo, Cuba continúa enfrentando el impacto acumulado de la guerra económica, comercial y financiera del Gobierno de los Estados Unidos, reforzada en los últimos años con medidas coercitivas unilaterales que han incrementado tanto la severidad como la amplitud de las sanciones y su extraterritorialidad.”

En general, el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía se ha tenido que ejecutar en condiciones limitadas, con disponibilidad reducida de servicios eléctricos, combustible, acceso restringido a divisas convertibles y presiones inflacionarias generadas por la combinación de factores externos e internos.

Sobre los avances en la implementación del Programa de Gobierno, informó que, de las 90 direcciones asociadas a los diez objetivos generales, se han cumplido 49 y el resto se encuentran en diferentes fases de implementación.

“En el periodo, los esfuerzos se concentraron en continuar el proceso gradual de control del déficit fiscal y la ejecución del Presupuesto del Estado; estudiar e implementar medidas para flexibilizar las políticas y las normas de la inversión extranjera; así como la participación de nacionales radicados en Cuba y en el exterior con capacidad financiera para vincularse con los diferentes actores económicos.

Asimismo, se aprobó el perfeccionamiento de la organización salarial en el sistema empresarial y el funcionamiento del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales. Otros resultados se expresan en el incremento parcial de las pensiones, que benefició al 88% de los jubilados, y la inversión en paneles solares fotovoltaicos.”

“Durante el segundo semestre, se ha trabajado intensamente en la preparación de las condiciones relacionadas con la transformación cambiaria y el nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de divisas.”

Más adelante, enfatizó que el proceso de discusión y análisis del Programa es un espacio para mirarse por dentro y definir qué más se puede hacer para su implementación.

Otros aspectos de la marcha del plan de gobierno, así como los próximos pasos de su ejecución, serán informados en la venidera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional.