Melissa comienza a moverse lentamente al noroeste, confirma Meteorología

Cono de posible trayectoria del huracán Melissa emitido a las seis de la tarde de este lunes.

Melissa…El huracán Melissa durante este lunes ha continuado ganando en intensidad y ha comenzado a moverse lentamente al noroeste. Los vientos máximos sostenidos aumentaron hasta 280 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión central descendió hasta 906 hectoPascal, por lo que se mantiene como un huracán de gran intensidad, categoría cinco en la escala Saffir-Simpson.

A las seis de la tarde de hoy el ojo del huracán Melissa fue estimado en los 16.7 grados de latitud Norte y los 78.4 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a unos 215 kilómetros al suroeste de Kingston, Jamaica, a 350 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Cruz, Granma y a 460 kilómetros al suroeste de la ciudad de Santiago de Cuba. Melissa se mueve lentamente con un rumbo próximo al noroeste a una velocidad de traslación de seis kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas se espera que el huracán incline su trayectoria gradualmente hacia el norte, seguido de un movimiento al nordeste, aumentando su velocidad de traslación. Según la trayectoria pronosticada, se espera que el ojo de Melissa se mueva cerca o sobre Jamaica, aproximándose a la costa sur de la región oriental de Cuba en la tarde – noche del martes.

Durante su trayectoria el huracán Melissa experimentará fluctuaciones en su intensidad, no obstante, se mantendrá como un huracán de gran intensidad a su paso por Jamaica y Cuba.

Las bandas externas de este huracán continuarán incrementando los nublados y las precipitaciones en la región oriental de Cuba, las que pueden llegar a ser fuertes e intensas en algunas localidades, principalmente en zonas montañosas.

El viento será del nordeste al este en gran parte del país, con velocidades en la tarde entre 35 y 50 kilómetros por hora en las provincias orientales, con rachas superiores, que se incrementarán a fuerza de tormenta tropical en la noche.

Se mantendrán las fuertes marejadas con olas entre 2,5 a 4,0 metros en los mares al sur de las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo con inundaciones de ligeras a moderadas en zonas bajas de este litoral.

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este huracán de gran intensidad.

El próximo aviso de ciclón tropical se emitirá a las 12 de la noche.