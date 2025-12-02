Ministerio del Interior en Sancti Spíritus actúa contra presunto comercializador de drogas

El operativo del Minint forma parte del enfrentamiento que se desarrolla en el territorio contra los delitos asociados al tráfico de drogas o sustancias de efectos similares

Iluistración: Avilarte

La madrugada en el punto de control de Jatibonico transcurría como tantas otras: motores ronroneando y viajeros envueltos en sueño. Era ya el 15 de noviembre, cuando un ómnibus arrendado que cubría la ruta Habana-Manzanillo fue detenido en dicho lugar como parte de un operativo realizado por fuerzas del Ministerio del Interior (Minint). Entre ellos, viajaba un joven que se había comportado de forma errática durante todo el trayecto.

De acuerdo con el teniente coronel Rolando Rodríguez Carmenate, jefe del Órgano Provincial de Investigación Criminal de Sancti Spíritus, el despliegue formaba parte del enfrentamiento que se desarrolla en el territorio contra los delitos asociados al tráfico de drogas o sustancias de efectos similares.

“Este operativo no surge por azar. Forma parte de la estrategia para impedir que sustancias altamente dañinas se muevan hacia o desde la provincia y afecten a nuestra población”.

Cuando el ómnibus se detuvo, los agentes subieron para realizar la inspección habitual. No estaban buscando a nadie en particular, hasta que vieron al joven: respiración irregular, manos inquietas, ojos extraviados. “Presentaba signos evidentes de estar bajo los efectos de algún tipo de droga”, explicó el oficial.

Con esa alerta, la orden fue inmediata. Durante el registro corporal, los agentes hallaron lo que el muchacho intentó ocultar con desesperación: una caja de cigarros adherida al torso con fuerza, como si fuera lo único importante que llevaba. Dentro, cinco papelitos de la droga sintética conocida como el Químico, de 5,5 centímetros de ancho por 8,5 de largo.

La carretera hacia el Oriente acababa de convertirse en evidencia penal.

Un consumidor convertido en eslabón del tráfico

El detenido —20 años, sin vínculo laboral, con antecedentes por hurto y múltiples multas previas— reconoció los hechos en la Unidad de Investigación Criminal de Sancti Spíritus: “El imputado confesó que la droga le fue vendida en el municipio de San Miguel del Padrón, de La Habana, y que la consume desde hace aproximadamente tres años”, informó el oficial del Minint.

También reveló cuánto pagó: 8 500 pesos por cada papel grande y 100 pesos por las dosis pequeñas, ante lo cual la investigación apunta a que no se trataba únicamente de consumo personal. “Actualmente se trabaja para determinar a quién iba destinada la droga en el territorio oriental”, enfatizó el teniente coronel.

Por estos hechos se le radicó denuncia por el delito de tráfico de drogas o sustancias de efectos similares, sancionado en Cuba con penas que oscilan entre 10 y 30 años de privación de libertad y cumple prisión provisional mientras continúan las pesquisas.

Un daño detenido a tiempo

La investigación sigue activa y, de acuerdo con Rodríguez Carmenate, se trabaja en coordinación con la Dirección Antidrogas del Minint para proceder penalmente contra las personas implicadas en este caso.

“Conductas de esta naturaleza se enfrentan con todo el rigor de la ley por los daños que ocasionan las drogas para la salud de las personas y la sociedad de manera general”, agregó.

Detrás del caso expuesto hay un drama que se repite: sustancias de alto riesgo que viajan camufladas en ómnibus interprovinciales, mochilas, envoltorios, carteras o hasta cajas de cigarros que intentan abrirse paso entre familias y barrios.

Tal vez el joven creyó que el viaje Habana-Manzanillo era un corredor seguro para transportar su mercancía. Pero la vigilancia en el municipio de Jatibonico lo contradijo antes de llegar al destino.

Para él, el viaje terminó en un punto de control. Para las autoridades, recién comienza: identificar redes, compradores, proveedores, rutas y, sobre todo, impedir que otros papelitos impregnados con cannabinoides sintéticos vuelvan a viajar ocultos en la oscuridad de la madrugada.