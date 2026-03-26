Felicitan a combatientes de la Seguridad del Estado en su aniversario 67 (+post)

El 26 de marzo de 1959 marcó la constitución de los órganos de la Seguridad del Estado, concebidos como escudo frente a intentos de destruir la Revolución

Agencia Cubana de Noticias

26 marzo, 2026 - 2:15pm

El 26 de marzo de 1959 se crean los Órganos de la Seguridad del Estado.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, felicitó desde su perfil en Facebook a los combatientes de los Órganos de la Seguridad del Estado en ocasión del aniversario 67 de su constitución.

   “Abrazo a nuestros bravos combatientes de los Órganos de la Seguridad del Estado, a los que debemos tanto, por su defensa de la Patria, casi siempre anónima y riesgosa siempre”, expresó Díaz-Canel.

  Añadió: “A fundadores, jefes, oficiales, mujeres y hombres cuyas misiones heroicas forman parte de la leyenda épica de la Revolución cubana, felicidades”.

   El Gobierno de Cuba, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) y el Ministerio del Interior (Minint) se sumaron al homenaje también desde la red social Facebook, destacando la lealtad y sacrificio de quienes han protegido la soberanía nacional frente a agresiones externas, sabotajes y actos terroristas.

   El 26 de marzo de 1959 marcó la constitución de los órganos de la Seguridad del Estado, concebidos como escudo frente a intentos de destruir la Revolución. 

   El líder al frente de la Revolución, General de Ejército Raúl Castro Ruz afirmó entonces: «Cuando los enemigos persisten desafiando el presente y futuro de la Patria, sus conquistas y aspiraciones sagradas hacen indispensable más que nunca la presencia de los Órganos de la Seguridad del Estado».

   A lo largo de seis décadas, más de un centenar de combatientes han ofrendado sus vidas en defensa de la nación, algunos en misiones internacionalistas y otros en tareas anónimas dentro de organizaciones contrarrevolucionarias.

<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»>Muchas felicidades a los jefes y combatientes de los Órganos de la Seguridad del Estado en el aniversario de su fundación. Su labor es decisiva para nuestra <a href=»https://twitter.com/hashtag/CubaSoberana?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw»>#CubaSoberana</a>. ¡Un fuerte abrazo a todos! <a href=»https://t.co/aoRdi1Xbw8″>pic.twitter.com/aoRdi1Xbw8</a></p>&mdash; Dr. Roberto Morales Ojeda (@DrRobertoMOjeda) <a href=»https://twitter.com/DrRobertoMOjeda/status/2037122819406930018?ref_src=twsrc%5Etfw»>March 26, 2026</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>

   El Minfar recordó que “67 años de honor, lealtad y sacrificio” resumen la historia de los servicios de seguridad, nacidos en el fragor de la Sierra Maestra y enfrentados a planes de asesinato, sabotajes económicos, invasiones y campañas de desprestigio.

   El homenaje incluyó el reconocimiento a agentes conocidos y anónimos, cuyas vidas han sido ofrendadas en defensa de la soberanía y la integridad de la Revolución, reafirmando el compromiso de mantener viva su memoria y legado.

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