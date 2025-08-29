Mitrans amplía red para venta de motocicletas en Cuba (+infografía)

De manera complementaria, se mantienen las posibilidades de recibir estos medios desde el exterior, siempre mediante los canales legales establecidos y con el cumplimiento de los requisitos técnicos y documentales

Se amplió la red de entidades estatales autorizadas para la comercialización de ciclomotores y motocicletas en moneda libremente convertible. (Foto: ACN)

El Ministerio de Transporte de Cuba (Mitrans) amplió la red de entidades estatales autorizadas para la comercialización de ciclomotores y motocicletas en moneda libremente convertible, como parte de acciones destinadas a facilitar la movilidad de la población y ordenar este mercado.

Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte, promovió desde su perfil en Facebook la lista de las entidades autorizadas para este fin.

El listado oficial de entidades autorizadas incluye empresas como CIMEX, DIVEP, SOLIMPORT, SASA y TRANIMPORT. (Fotos: Mitrans)

Previamente el ministro ha declarado que la medida busca asegurar también la transparencia y trazabilidad en la comercialización, importación y venta, además de garantizar que cada unidad cumpla límites de potencia y antigüedad establecidos, y que sea homologada antes de llegar al consumidor.

Según la Resolución 180/2024 de ese organismo, que derogó la Resolución 34/2023, se establecieron regulaciones complementarias para la importación, fabricación, ensamblaje y desarme de vehículos de motor, así como los requisitos para su registro, aranceles aplicables y funciones de la Aduana y de las comercializadoras.

El listado oficial de entidades autorizadas incluye empresas como CIMEX, DIVEP, SOLIMPORT, SASA y TRANIMPORT, con presencia en diferentes provincias, cuyas direcciones y contactos fueron difundidos por el Mitrans en una infografía con sus datos de contacto para facilitar el acceso de la ciudadanía a esos servicios.

Las autoridades puntualizaron que, de manera complementaria, se mantienen las posibilidades de recibir estos medios desde el exterior, siempre mediante los canales legales establecidos y con el cumplimiento de los requisitos técnicos y documentales.