Se recuperan algunos servicios del transporte en Sancti Spíritus

Luego de una parada casi total por el bloqueo energético a la isla, la Empresa de Transporte en la provincia ha logrado restablecer algunas rutas, como las de apertura y cierre entre la cabecera provincial y el resto de los municipios

La Empresa Provincial de Transporte traslada solo el 30 por ciento de los pasajeros planificados.

Luego de reducir casi a cero la prestación de servicios, la dirección de Transporte en Sancti Spíritus, con el apoyo del Gobierno en la provincia, ha logrado restablecer paulatinamente algunas rutas urbanas, intermunicipales y hacia localidades rurales.

Según Alberto Martínez García, director de la entidad, se logró recuperar el servicio de pasajeros entre la cabecera provincial y los municipios con viajes de apertura y cierre, de lunes a viernes.

En el caso del municipio de Taguasco, debido a su ubicación geográfica y con el objetivo de poder llegar hasta otras localidades, se establecieron tres rutas que enlazan ese territorio con el municipio de Sancti Spíritus. De esta manera, el servicio se lleva a cabo con tres ómnibus que salen vía Zaza del Medio-Siguaney y un tercero que realiza el recorrido por El Majá.

Martínez García informó a Escambray que desde este lunes 23 de marzo fue posible también recuperar algunos viajes para las localidades de Paredes, Guasimal y Tunas de Zaza, con dos frecuencias semanales, que serán los lunes y los jueves.

El directivo aseguró que, en la medida en que se asigne más combustible a la empresa, este y los demás servicios pueden mejorar en cuanto a la cantidad de viajes y las salidas por semana.

En el caso del transporte urbano, en la ciudad de Sancti Spíritus se han podido activar las rutas 1, 3 y 7, con movimiento, fundamentalmente, en la mañana y la tarde, de lunes a viernes.

En el Plan Turquino no se ha podido restablecer hasta el momento, aunque existe el empeño de llegar a zonas rurales; ejemplo de ello es el coche-motor que ya funciona entre Fomento y la comunidad de Sopimpa.

El servicio de apertura y cierre desde los municipios hasta la cabecera provincial es de los servicios de mayor impacto en la población.

“Antes de la parada por las medidas de los Estados Unidos relacionadas con la entrada de combustibles a la isla nuestra empresa operaba con alrededor de 90 medios y en estos momentos tenemos trabajando unos 27”, aseguró el director de la Empresa Povincial de Trasporte.

“Hasta ahora no hemos tenido que declarar interrupto a ninguno de nuestros trabajadores, en el caso de los choferes los hemos rotado en el servicio, al igual que los medios, para que no se deterioren. Con las acciones de mantenimiento y recursos que nos han asignado hemos logrado un mejor Coeficiente de Disponibilidad Técnica que nos permitirá enfrentar las demandas una vez que contemos con la disponibilidad de combustible”, apuntó el directivo.

La entidad continúa, además, trasladando desde todos los municipios al personal de Salud que labora en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos y en el Pediátrico José Martí. También funcionan los llamados Medibús para la transportación de pacientes hacia la cabecera provincial desde Trinidad, Yaguajay, Cabaiguán, Fomento y Jatibonico.

La Empresa Provincial de Transporte en Sancti Spíritus cuenta, además, con bases de cargas que trasladan dentro del territorio provincial mercancías de la canasta básica, la harina de trigo para la elaboración del pan y, en algunas localidades, el pan elaborado para la población.