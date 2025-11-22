Museo de Arte Colonial de Sancti Spíritus apuesta por no cerrar todas sus puertas

El colectivo de la institución dialoga con la comunidad como alternativa para no darle la estocada final al inmueble patrimonial

El museo se mantiene cerrado al público desde hace seis años.

El Museo de Arte Colonial de Sancti Spíritus, cerrado desde hace seis años, se resiste a obstruir la totalidad de sus cien puertas.

Su colectivo dialoga con la comunidad como alternativa para no darle la estocada final al inmueble patrimonial, de acuerdo con Yamilet Suró Verdecia, su directora.

«Se realizan doce actividades fijas todos los meses, donde allí se involucran distintos grupos etáreos, visitamos las escuelas donde se promocionan todos los bienes patrimoniales. También se realizan actividades en los centros de Hogares Maternos y de Abuelos. Realizamos actividades aquí, en la parte del segundo patio de la casa, se realiza el encuentro Mujeres de la cultura y el patrimonio, y tenemos otras, en el Centro de Documentación Digna Ortiz, donde siempre se promociona el libro para hacer un llamado a la lectura».

Igualmente no deponen las labores de higienización al interior del Museo.

«Nos llamamos a la reflexión para poder proteger los bienes patrimoniales, pues se crearon cuatro almacenes, en los que no solo se protegen y de resguardan los bienes, sino que se abren y se le da conservación y limpieza para mantener».