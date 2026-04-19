Personalidades de EEUU apoyan foro progresista de Barcelona

La exsecretaria de Estado y ex primera dama Hillary Clinton; el gobernador de Minnesota, Tim Walz; y el senador demócrata Chris Murphy, se pronunciaron sobre la IV Cumbre en Defensa de la Democracia

Hillary Clinton hizo hincapié en que la ciudadanía en todo el mundo «pide más dignidad, seguridad y oportunidades» y «un futuro mejor» para los jóvenes. (Foto: PL)

Tres figuras de la política estadounidense, encabezadas por la exsecretaria de Estado y ex primera dama Hillary Clinton, ofrecieron este domingo su respaldo al foro progresista de Barcelona.

En un mensaje de vídeo, proyectado en la sesión plenaria de cierre de la Global Progressive Mobilisation (GPM), Clinton ofreció su apoyo a dirigentes de fuerzas socialistas y progresistas de todo el mundo presentes en los dos días se sesiones aquí.

«Vuestro compromiso y vuestra entrega importan más que nunca». Sigamos defendiendo la libertad, la justicia, la igualdad y una idea muy sencilla, pero muy poderosa: entre todos podemos construir un futuro mejor», destacó.

Asimismo, Hillary Clinton hizo hincapié en que la ciudadanía en todo el mundo «pide más dignidad, seguridad y oportunidades» y «un futuro mejor» para los jóvenes.

«La verdad por encima de la desinformación y los bulos (…), los «derechos por encima de la opresión» y la «esperanza por encima del miedo”, fueron algunos de sus mensajes al aplaudir el encuentro de Barcelona.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, fustigó en su intervención en la cita de Barcelona el «fascismo» del presidente Donald Trump, a quien llamó dictador, y pidió resistir y plantear «alternativas creíbles» para la ciudadanía desde el progresismo.

«Tenemos un presidente dispuesto a pegarle un tiro a cualquiera y meterse en una guerra cuando no hay ni siquiera amenazas, cuando no hay ni un plan previsto y no hay objetivos nucleares (…) Eso es fascismo, hay que llamarlo por su nombre», sentenció Walz.

El otrora compañero de fórmula de Kamala Harris en las pasadas elecciones estadounidenses apuntó que «el autoritarismo no es simplemente un problema de EEUU», sino de todo el mundo, pero destacó «las señales muy positivas que se enfrentan a estas ideologías», al ponderar el ejemplo del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y lo sucedido en Hungría con la derrota de Víktor Orban.

«Si queremos salir de este lío debemos hacer mucho más que resistir a todas estas cosas terribles que hacen Donald Trump y dictadores similares”, valoró.

En sus palabras, el senador demócrata Chris Murphy, por Connecticut, agradeció este sábado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que haya «mostrado a todo el mundo cómo hay que hacer oír nuestra voz y cómo hay que enfrentarse a los matones».

Murphy calificó a Trump como «la mayor amenaza a la democracia de EEUU desde la guerra civil».

«Está acabando con nuestra democracia», el país se encuentra «en pleno sistema autoritario, es el “gobierno más corrupto de nuestra historia», acotó.

En uno de los discursos más resaltados de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, Lula da Silva emplazó al Consejo Permanente de Seguridad de la ONU a cambiar su comportamiento, a la vez que defendió la soberanía de Cuba.

El mandatario del gigante sudamericano recalcó que “ningún presidente, de ningún país del mundo, tiene derecho de imponer reglas a otros presidentes. Ninguno».

En tono tajante y categórico, Lula da Silva señaló que «los cinco miembros (permanentes) del Consejo de Seguridad de la ONU deben reunirse para cambiar su comportamiento. No podemos despertarnos todos los días por la mañana e ir a dormir por la noche siempre con el tuit de un presidente amenazando al mundo, declarando guerras».

Igualmente, subrayó la necesidad de “parar con ese bloqueo a Cuba y dejar que los cubanos vivan su vida. No es posible que nos quedemos en silencio ante eso».

Poco antes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, durante su discurso en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.