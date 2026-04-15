De fiesta Movimiento de Artistas Aficionados

Dos importantes citas se han convocado para este período con representantes de las artes sin formación académica

La Brigada de Instructores de Arte José Martí es la máxima responsable del Evento Escaramujo. (Fotos: Facebook)

Aunque los tiempos no permiten realizar grandes celebraciones, abril reserva momentos únicos para el Movimiento de Artistas Aficionados, que ratifica la valía de sus creaciones.

Como parte de la jornada de celebración, la Casa Municipal de Cultura Julio Cuevas, de la villa trinitaria, acogerá el evento Afidanza, fijado para los días 24 y 25, cuando todos los proyectos y unidades artísticas danzarias no profesionales de ese territorio dialogarán con los públicos.

“Esa será la acción principal de Sancti Spíritus para honrar el Día Internacional de la Danza. Igualmente, desde el Centro Provincial de Casas de Cultura pretendemos compartir en nuestras redes sociales fotos y videos de presentaciones del resto de nuestros representantes en esa manifestación”, declaró Dayanny Porcegués Valle, comunicadora de la dirección del Movimiento de Artistas Aficionados en Sancti Spíritus.

Por iniciativa del Comité Internacional de Danza, desde 1982 fue proclamado el 29 de abril como Día Internacional de esa manifestación por la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (Unesco), como homenaje al natalicio del bailarín y coreógrafo francés Jean-Georges Noverre.

Proyectos danzarios de la Casa Municipal de Trinidad compartirán con los públicos.

Aunque no son las ideales —porque no todas las unidades artísticas espirituanas podrán subir a un escenario físico— las iniciativas resultan necesarias porque la danza es la manifestación más deprimida en tierra espirituana. Cada vez hay menos guías para las muchas generaciones que apuestan por adentrarse en ese fascinante mundo.

Ocurre así no solo en el mundo aficionado, sino también en la escuela Ernesto Lecuona, que no volverá abrir las puertas a la formación de la danza por la falta de condiciones técnicas en la enseñanza elemental y en la carrera de Profesor-Instructor de Arte.

“Lamentablemente, la actual situación con el combustible nos impide realizar el Evento Afidanza como en otros años. Pero no queremos perder la oportunidad de reencontrarnos y de reconocer la valía y constancia del quehacer de nuestros instructores y artistas de diferentes edades, tanto en instituciones educativas y comunidades como en Casas de Cultura”.

Asimismo, en este contexto y con formato audiovisual, tendrá lugar la VIII edición del Festival Escaramujo, el cual convoca a promotores culturales e instructores que, aunque formados en una manifestación diferente, protagonizan su labor creadora en otra, siempre que cuenten con el aval de calidad correspondiente.

“Es una actividad propia del Movimiento de Artistas Aficionados y dirigida por la Brigada de Instructores de Arte José Martí. Durante todo este mes, desde comunidades, consejos populares e instituciones educativas se han filmado las propuestas en concurso. Luego, en cada municipio se evalúan las mismas y se escogen las mejores para que un jurado con carácter provincial escoja las que representarán a Sancti Spíritus a nivel nacional”.

Es el espacio, donde se valoran los resultados técnico-artísticos de quienes conducen los procesos creativos y, a su vez, al instructor como artista. Es por ello que constituye el evento más importante para los profesionales del movimiento aficionado.

“Se decidió que no se otorgarán premios porque, a diferencia de otras ocasiones, no habrá un encuentro físico. Se espera por que a nivel de país se presente la convocatoria para, entonces, enviar las propuestas que se decidan. Sancti Spíritus ha obtenido varios premios en ese evento”.

De acuerdo con reportes de medios provinciales y nacionales, en otros territorios como Villa Clara y Santiago de Cuba, el Movimiento de Artistas Aficionados, promotores e instructores sí han logrado materializar propuestas de forma presencial, organizadas por comunidades y barrios; alternativa que pudiera convertirse en referencia para los decisores del Centro Provincial de Casas de Cultura en Sancti Spíritus.

Convocado en música, danza, teatro, artes plásticas, audiovisual y literatura, el espacio de confluencia, formación y reconocimiento para los instructores de arte y los aficionados se dedica este año al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.