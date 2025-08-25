Olimpio Vicente Reina: la luz del ejemplo

El pasado domingo falleció en Sancti Spíritus el prestigioso coronel de la reserva, con una destacada trayectoria revolucionaria

Informándole a Fidel sobre accidente ferroviario siendo delegado del Minint en la provincia.

El domingo 24 de agosto Sancti Spíritus se vistió de luto para despedir al coronel de la reserva Olimpio Vicente Reina Guardarrama.

El destacado combatiente dejaba así una vida dedicada a la Revolución, que comenzó el 27 de octubre de 1946, en el seno de una familia de origen obrero.

Con tan solo 15 años de edad se incorporó como soldado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), donde fue protagonista de importantes acciones, entre ellas la Limpia del Escambray.

En el año 1965 ingresó al Partido Unido de la Revolución Socialista, con lo cual inició su vida política, a la vez que continuó su paso por las FAR, donde se desempeñó como telegrafista, jefe de comunicaciones, de cuadros, de plana mayor y de batallón, entre otros cargos.

Asimismo, integró desde 1973 la Contrainteligencia Militar, organización de la cual llegó a ser su jefe en Sancti Spíritus.

Recibiendo un reconocimiento de manos del entonces ministro del interior Abelardo Colomé Ibarra.

También cumplió misión internacionalista en la hermana República Popular de Angola, donde permaneció por espacio de 14 meses y participó en trascendentales acciones combativas.

Entre los años 1989 y 2000 Olimpio fue designado como jefe del Ministerio del Interior (Minint) en las provincias de Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, donde integró, además, los comités provinciales del Partido de esos respectivos territorios.

Se retiró de la vida militar activa en el año 2000, pero mantuvo hasta su fallecimiento un estrecho vínculo con el Ministerio del Interior y asumió importantes cargos civiles.

En su tránsito por más de 39 años al servicio de la Patria recibió numerosos reconocimientos, entre los que sobresalen los de Servicio Distinguido en las FAR y el Minint en varias oportunidades, la Medalla de Combatiente Internacionalista y la Ignacio Agramonte que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba.

Por esta relevante trayectoria, el Ministerio del Interior en Sancti Spíritus reconoce al coronel de la reserva Olimpio Vicente Reina Guardarrama como uno de sus más dignos exponentes y lamenta su partida irreparable.

En Olimpio se conjugó el amor a la Patria y a su familia, educando a sus hijos en los principios de la revolución, dejando un legado de continuidad a la obra por la que luchó hasta los últimos instantes de su vida.

No cabe dudas que con la muerte del Coronel de la reserva Olimpio Vicente Reina Guardarrama pierde el Ministerio del Interior uno de sus mejores exponentes, pierde la Patria un ferviente defensor de su Independencia y soberanía, y pierden sus familiares y amigos al hombre que demostró en todo momento la fidelidad a sus seres más queridos.

En nombre de sus familares, de sus compañeros de trabajo y de todos los combatientes del Ministerio del Interior damos las gracias a todos por haber compartido estas últimas horas de tristeza y dolor ante la pérdida irreparable del querido combatiente Olimpio Vicente Reina Guardarrama.