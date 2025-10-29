Pese a presiones, el mundo está con Cuba y contra el bloqueo

La resolución cubana contra el bloqueo fue aprobada por la inmensa mayoría de la Asamblea General, con 165 votos a favor, 12 abstenciones y 7 votos en contra

En esta oportunidad hubo siete votos en contra y 12 abstenciones. (Foto. PL)

Cuba logró hoy una nueva victoria en la Asamblea General de la ONU tras obtener 165 votos a favor de la resolución que pide el fin del bloqueo de Estados Unidos a la isla.

Una votación que en medio de la brutal campaña de presión de Estados Unidos previo a este ejercicio que se realiza cada año desde 1992, la comunidad internacional volvió a pronunciarse en contra de un cerco económico, comercial y financiero que dura más de seis décadas y que califica como el más largo de la historia contra país alguno.

En esta oportunidad hubo siete votos en contra y 12 abstenciones.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla, jefe de la delegación cubana, denunció desde la sede de la ONU en Nueva York la existencia de una “campaña brutal de presiones político-diplomáticas” orquestada por altos funcionarios estadounidenses, incluyendo al secretario de Estado, Marco Rubio, y embajadores en diversas regiones.

“Han intentado imponer su torcida e injusta voluntad a gobiernos soberanos, especialmente en Europa, mediante una ofensiva tóxica en redes sociales y canales oficiales del Departamento de Estado”, afirmó Rodríguez en declaraciones exclusivas a Prensa Latina.

Durante la primera jornada del debate, el canciller destacó que “prácticamente todos los Estados miembros, salvo una decena, se han pronunciado a favor del levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo”, al que calificó como “genocida” y contrario al derecho internacional y los derechos humanos del pueblo cubano.

Rodríguez también agradeció las muestras de solidaridad recibidas ante la inminente llegada del huracán Melissa a la región oriental de la isla, así como el apoyo expresado hacia otros países caribeños afectados por el fenómeno meteorológico.

En contraste, la intervención del representante permanente de Estados Unidos, Michael Waltz, fue calificada como “inusualmente agresiva y calumniosa”, al punto que debió ser llamado al orden durante la sesión plenaria de este 28 de octubre.