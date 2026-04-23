Conservación del patrimonio trinitario sufre las sanciones de Estados Unidos contra Cuba (+fotos)

El bajo nivel de actividad económica de entidades locales y la reducción significativa de sus aportes no permiten contar en estos momentos con el capital necesario para asegurar acciones constructivas y de rehabilitación en una urbe con más de cinco siglos

Trinidad cuenta con escaso financiamiento para asumir la preservación de edificios y sitios patrimoniales de la ciudad. (Fotos: Facebook)

La preservación de edificios y otros sitios de valor patrimonial en la ciudad de Trinidad, a través de acciones de reparación y mantenimiento constructivo, se ve limitada hoy por el escaso financiamiento con que cuenta la Oficina del Conservador de la Ciudad y el Valle de los Ingenios para ejecutar ese tipo de labores.

Estos montos, que se nutren, en lo fundamental, del uno por ciento del aporte de las entidades locales, se encuentran casi en números rojos; y es el resultado, a su vez, del bajo nivel de actividad económica del sector empresarial, sobre todo el turismo, a causa del recrudecimiento de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Cuba.

En Trinidad se priorizan las obras sociales.

En ese escenario —agravado por el déficit de recursos y materiales como el cemento, el acero y la madera— se priorizan las obras sociales, manifestó a Escambray Felipe Pérez Gutiérrez, director de Inversiones de la Oficina trinitaria.

“Se trabajan planes emergentes puntuales en viviendas con afectaciones de la cubierta en el barrio de las Tres Cruces y la calle Rafael Trejo, la Casita Infantil que se construye en el poblado de San Pedro, además de ejecutar una acción rápida en el balcón de la Casa Malibrán, con peligro de derrumbe”, señaló.

De acuerdo con Pérez Gutiérrez, el presupuesto destinado para estas partidas es inferior en comparación con el 2025. “A inicios de año se planificaron 34 millones de pesos; tuvimos que adecuarlo a 30 millones y es posible que siga bajando la cifra”, acotó.

En la tercera villa de Cuba se trabajan planes emergentes puntuales.

El compromiso, aseguró el directivo, es dar respuesta a cuatro objetos de obra que disponen de financiamiento: la reparación de la cubierta, la capilla y los muros del Cementerio Católico, la Casa Infantil de San Pedro, un parque de estar en lo que fue un micro vertedero de la ciudad, y la antigua enfermería de esclavos en la comunidad de Manaca Iznaga, beneficiada por un proyecto de cooperación internacional.