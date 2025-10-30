Presidente de Cuba recorre lugares dañados por el huracán Melissa en Holguín (+fotos y video)

Díaz-Canel visita el territorio oriental para comprobar los daños e impulsar la inmediata recuperación tras el paso del huracán Melissa

Díaz-Canel reconoció los esfuerzos de los trabajadores de la esfera en el resguardo de la Central Termoeléctrica Felton y de las obras solares. (Fotos: ACN)

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, llegó este 30 de octubre a la provincia de Holguín.

Junto a Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y varios ministros, el mandatario visita el territorio oriental para comprobar los daños e impulsar la inmediata recuperación tras el paso del huracán Melissa.

Díaz-Canel recorre lugares dañados por este ciclón tropical que afectó el territorio con categoría tres en la escala Saffir-Simpson.

Participan Joel Queipo Ruíz, primer secretario del Partido en Holguín, y Manuel Hernández Aguilera, gobernador de la provincia.

Durante la jornada Díaz-Canel chequea el estado de la infraestructura de los parques solares fotovoltaicos (PSFV), los centros de evacuación y la atención sanitaria en tiempo de desastre en recorrido por algunos de estos emplazamientos.

En visita al PSFV Providencia, ubicado en las cercanías del Aeropuerto Internacional Frank País, en el municipio cabecera, Díaz-Canel reconoció los esfuerzos de los trabajadores de la esfera en el resguardo de la Central Termoeléctrica Felton y de las obras solares, que no presentan daños apreciables, de vital importancia para reforzar el Sistema Eléctrico Nacional.