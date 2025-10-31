Prosigue Díaz-Canel en Santiago de Cuba chequeo a afectaciones de huracán Melissa

Tras examinar los daños del meteoro en Holguín y Granma, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) llegó a la Ciudad Héroe, donde es testigo del inicio de las labores de recuperación

El Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Dóiaz-Canel, amanece este viernes en Santiago de Cuba. (Foto: Estudios Revolución)

Miguel Díaz-Canel, Presidente del Consejo de Defensa Nacional, prosigue hoy por Santiago de Cuba un recorrido por las provincias afectadas por el impacto del huracán Melissa.

Según informa en X la Presidencia, Díaz-Canel visitará todas las provincias que sufrieron el impacto de Melissa durante la madrugada del pasado miércoles 29 de octubre.

Con categoría tres en la escala de Saffir Simpson (de un total de cinco), este huracán tocó tierra cubana por el municipio Guamá, en la provincia de Santiago de Cuba, específicamente por la zona de playa El Francés.

📌| Continúa aqui el recorrido que inició ayer por las provincias orientales que fueron impactadas por el paso del huracán #Melissa. pic.twitter.com/b7DvkW37xy — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) October 31, 2025

A su paso por el territorio oriental dejó acumulados de lluvias entre 100 y 200 milímetros en 51 pluviómetros, y varios superiores a los 300 milímetros, en localidades de la provincia Granma.

Este jueves, al evaluar el impacto de Melissa en su recorrido, Díaz-Canel resaltó en X que hasta el momento no se reportan muertos ni desaparecidos.

«Afectaciones mínimas en parques fotovoltaicos. Inundaciones y árboles derribados mantienen zonas incomunicadas. Se llegará a todas. Prioritario recuperar electricidad y comunicaciones», resumió.

Acompañan al Presidente, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC, y varios ministros.