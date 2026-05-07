Nuevas medidas de EE.UU. refuerzan voluntad popular de defender soberanía cubana

Las medidas anunciadas por Washington este jueves agravan el ya férreo cerco económico que pesa sobre la isla, en un contexto de crecientes dificultades para la economía nacional

“Nuestro pueblo ya conoce la crueldad detrás de las acciones del gobierno de EE.UU. y de la saña con la que es capaz de atacarlo”, expresó Díaz-Canel.

El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, respondió este jueves con firmeza al anuncio de nuevas medidas coercitivas impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra empresas clave de la economía cubana, calificándolas como una agresión unilateral que solo refuerza la voluntad del pueblo de defender su soberanía.

“Nuestro pueblo ya conoce la crueldad detrás de las acciones del gobierno de EE.UU. y de la saña con la que es capaz de atacarlo”, expresó el mandatario, en referencia al nuevo paquete de sanciones dado a conocer en las últimas horas.

Nuestro pueblo ya conoce la crueldad detrás de las acciones del gobierno de EE.UU y de la saña con la que es capaz de atacarlo.



Comprende, como entiende el resto del mundo, que se trata de una agresión unilateral contra una nación y una población cuya única ambición es vivir en… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 7, 2026

Díaz-Canel subrayó que Cuba comprende, al igual que el resto del mundo, que se trata de “una agresión unilateral contra una nación y una población cuya única ambición es vivir en paz, dueños de su destino y sin la interferencia perniciosa del imperialismo estadounidense”.

Las medidas anunciadas este jueves agravan el ya férreo cerco económico que pesa sobre la isla, en un contexto de crecientes dificultades para la economía nacional. Sin embargo, el jefe de Estado fue categórico: “Estas acciones agravan la situación ya difícil que enfrenta nuestro país, en la misma medida que fortalecen nuestra determinación de defender la Patria, la Revolución y el Socialismo”.

EEUU impone nuevas medidas coercitivas a empresas claves de la economía cubana

Estados Unidos impuso nuevas medidas coercitivas unilaterales a dos entidades cubanas, según una declaración de prensa del secretario de Estado, Marco Rubio, publicada este jueves.

El Departamento de Estado informó que las sanciones apuntan al Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA) y a Moa Nickel SA.

Estas acciones de presión responden a la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado viernes primero de mayo. Un decreto dirigido a afectar sectores claves para la economía cubana como la energía, la minería y los servicios financieros, evidencia del profundo carácter extraterritorial e ilegal de la política estadounidense.

Bruno Rodríguez: “El gobierno de EEUU confirma su intención genocida contra Cuba”

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, a través de su cuenta en la red social X, aseguró que “con las medidas adicionales de castigo colectivo anunciadas hoy contra Cuba, el gobierno de EE.UU. confirma su intención genocida contra la nación cubana y despeja toda duda sobre la falsedad de sus pretextos para agredir a nuestro país”.

Para el canciller cubano, la actuación de la actual Administación “descansa en la confianza de que puede imponer su voluntad al resto de los gobiernos del mundo, cuyos ciudadanos y empresarios quedan amenazados ante la coerción ilegítima del gobierno estadounidense”.