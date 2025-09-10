Queremos que, en cada barrio, los CDR estén más presentes en la solución de los problemas (+fotos)

Aseguró el Héroe de la República de Cuba Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR), durante su paso por Sancti Spíritus

La visita de Gerardo al barrio espirituano fue una fiesta de pueblo. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

Con motivo de las celebraciones por el aniversario 65 de la fundación de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR), el Héroe de la República de Cuba Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de la organización, intercambió con los vecinos del Consejo Popular de Guayos, en el municipio espirituano de Cabaiguán.

“Queremos que, en cada barrio, como sucede aquí, los CDR estén más presentes que nunca en función de resolver los problemas; y también es importante que nuestros jóvenes se sumen a la organización, pues ellos son el relevo y la continuidad”, aseguró el coordinador nacional de los CDR.

Precisamente, durante su paso por territorio espirituano Hernández Nordelo visitó la zona 22 de la circunscripción 30 del Consejo Popular de Guayos, en el municipio de Cabaiguán, donde radican 12 organizaciones de base con aproximadamente 450 cederistas.





Durante su visita al Consejo Popular de Guayos el Héroe de la República de Cuba pudo conversar con los vecinos del lugar e interesarse por los problemas del barrio y sus soluciones. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

Allí, el barrio es el hogar de dos proyectos culturales para niños y jóvenes, como son Los Parranderitos de Guayos y el grupo de danza infantil Baidanza, los cuales compartieron su arte durante la visita.

Asimismo, en la zona el Héroe de la República de Cuba tuvo la oportunidad de conversar con los vecinos, interesarse por los problemas del barrio y el trabajo que realizan para solucionarlos, además de agradecer el esfuerzo y sacrificio que los ancianos residentes del lugar han dedicado a la mayor organización de masas del país.





Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray

Mientras, en la mañana de este miércoles tuvo lugar, con la presencia de Gerardo Hernández, el acto provincial por el aniversario 65 de los CDR en el municipio de Fomento, territorio que, junto a La Sierpe y Jatibonico, fueron reconocidos con la condición de Vanguardia Nacional; al igual que ocho zonas de Sancti Spíritus.

Igualmente, fue entregado el carné que acredita como miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana a un grupo de cederistas destacados en el cumplimiento de su labor. El acto devino homenaje al líder histórico Fidel Castro, quien hace 65 años fundó la organización.

La actividad estuvo presidida, además, por Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia, y Alexis Lorente Jiménez, gobernador de Sancti Spíritus.