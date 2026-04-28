Cultura firma por la Patria

Representantes de la sociedad civil del sector espirituano dejaron plasmadas sus rúbricas para defender la soberanía de Cuba

La sede del Comité provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en Sancti Spíritus fue testigo de la firma. (Fotos: Lisandra Gómez/ Escambray)

Conscientes de su responsabilidad social, representantes de la sociedad civil del sector cultural de Sancti Spíritus se dieron cita en la sede del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en Sancti Spíritus para dejar constancia de su apoyo a esta nación.

Miembros y trabajadores del propio Comité que agrupa a la vanguardia artística, así como las filiales espirituanas de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y la Sociedad Cultural José Martí, protagonizaron la muestra de apoyo a la soberanía de la isla.

“Somos representantes por esencia, por nacimiento, por lo que representamos dentro de Cuba —declaró Carlo Figueroa, presidente de la Uneac, en Sancti Spíritus—. Somos defensores de nuestro proyecto social y político y tenemos un compromiso tácito con la construcción de un país socialista. Por lo tanto, la firma representa que apostamos por que Cuba mantenga su soberanía, independencia, y libertad”.

El reconocido artista insistió que es un acto democrático, pero de vital trascendencia para el país.

“Cuba ha sido garante de la paz mundial. Eso nos tiene que dar también una visión de qué es lo que queremos. Firmar hoy por la Patria es firmar por el futuro de las generaciones de cubanos y de cubanas. Es firmar por el sostenimiento no solo de un modelo socialista, sino por el de un modelo humanista, social, cultural que es único y que ha costado mucha sangre”.

En representación de los creadores más jóvenes, Lil Laura Castillo insistió que es un deber dejar constancia de su apoyo al proyecto social de la nación, que les permite subir a todos los escenarios sus propuestas artísticas.

“Esto es un acto de unidad, algo que necesitamos tanto para defender a nuestro país”.

En el encuentro se recordó que es un año trascendental para Cuba y todos sus hijos por acontecer importantes aniversarios relevantes: el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, los 65 años de la Uneac y las cuatro décadas de la AHS.