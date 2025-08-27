Reafirma Cuba solidaridad con Venezuela y Maduro ante amenazas de EEUU

Así lo reiteró el canciller Brubo Rodríguez al recibir este miércoles al embajador de la nación bolivariana, Orlando Maneiro

El canciller cubano reiteró la solidaridad y el apoyo frente a las amenazas militares y las campañas de desinformación impulsadas desde el gobierno de EE.UU. (Foto: PL)

El canciller, Bruno Rodríguez, recibió este miércoles al embajador de Venezuela, Orlando Maneiro, a quien reiteró la solidaridad de Cuba frente a las amenazas de Estados Unidos contra la Revolución Bolivariana y el presidente Nicolás Maduro.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Rodríguez afirmó: «Recibí al embajador de #Venezuela en #Cuba, Orlando Maneiro Gaspar. Expresé nuestra solidaridad y apoyo frente a las amenazas militares y las campañas de desinformación impulsadas desde el gobierno de EE.UU con el objetivo de socavar la Revolución Bolivariana y Chavista, liderada por el presidente Nicolás Maduro.»

El ministro cubano de Relaciones Exteriores también había advertido previamente en esa misma plataforma sobre los riesgos que representa para la estabilidad regional el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el mar Caribe.

«El envío por parte de #EEUU de más buques militares al Caribe crea un grave peligro para la paz regional y busca reimponer su dominación en Nuestra América bajo el ridículo pretexto de combatir el narcotráfico.

Esta acción responde a la agenda de políticos corruptos, como el Secretario de Estado», escribió Rodríguez, rechazando lo que califica como una política intervencionista disfrazada de cooperación, añadió.

Cuba ha mantenido una postura constante de defensa de la soberanía venezolana y denuncia cualquier intento de presión o agresión externa contra el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Ambos países continúan fortaleciendo su alianza estratégica en medio de un contexto de creciente tensión geopolítica en la región.