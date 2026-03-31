Gobierno cubano: ¿Qué es, si no punitivo, el bloqueo económico?

En su cuenta de X, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó rotundamente declaraciones del secretario de Estado norteamericano, quien negó que Washington hubiera tomado decisiones punitivas contra la isla

«¿Qué es, si no punitiva, la amenaza a cualquier país que exporte combustibles a Cuba?», escribió Bruno Rodríguez.

El Gobierno cubano rechazó contundentemente las afirmaciones que profiriera este lunes el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, según las cuales Washington no ha tomado «ninguna medida punitiva» contra la nación caribeña.

Esto, pese al bloqueo impuesto desde hace más de seis décadas y el veto –bajo amenaza de represalias– al crudo y los combustibles que decretó en diciembre pasado el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Ahora dice el Gobierno de EE.UU. que no ha tomado acción ‘punitiva’ alguna contra Cuba. ¿Qué es, si no punitivo, el bloqueo económico? ¿Qué es, si no punitiva, la amenaza a cualquier país que exporte combustibles a Cuba?», escribió el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, en su cuenta de X.

En la misma tónica, el funcionario se preguntó si acaso «la persecución financiera de transacciones cubanas en cualquier país, la restricción a buques mercantes que toquen puertos cubanos y la prohibición de visitas de estadounidenses a Cuba», o «las listas selectivas y arbitrarias como la de Estados patrocinadores de terrorismo, la de entidades restringidas y la de alojamientos restringidos», no podrían calificarse como acciones coercitivas.

Para finalizar, cuestionó si «las presiones abusivas contra gobiernos caribeños y latinoamericanos para que renuncien a programas de cooperación médica con Cuba, en aras de privar al país de ingresos legítimos», no configuran también «una acción netamente punitiva».

¿Evasión de la responsabilidad?

De su lado, Rubio aseguró en una entrevista con Al Jazeera que su país no ha «tomado ninguna medida punitiva» contra Cuba.

«No hemos tomado ninguna medida punitiva contra el régimen cubano. Afirman que sí, pero no es cierto», aseveró.

Asimismo, en la víspera, el alto funcionario estadounidense negó la existencia de un «bloqueo naval alrededor de Cuba» y aseveró que la razón por la que la nación antillana «no tiene petróleo ni combustible es porque lo quieren gratis y la gente habitualmente no regala petróleo ni combustible».

Amenazas de EE.UU. a Cuba

El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China.

Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca.

El paso se da en medio de una escalada entre Washington y La Habana, que sistemáticamente ha rechazado esos alegatos y ha advertido que defenderá su integridad territorial. El presidente de Cuba respondió que «esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales».

El pasado 7 de marzo, Trump anunció que «un gran cambio pronto llegará a Cuba», país que —añadió— está llegando «al final del camino».

EE.UU. mantiene el bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca.

(Tomado de Russia Today)