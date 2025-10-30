Recorre presidente cubano áreas dañadas por Melissa en Granma

El Presidente del Consejo de Defensa Nacional constató de primera mano las afectaciones en esa localidad, donde las intensas lluvias asociadas al ciclón provocaron el desbordamiento del río e inundaciones de gran magnitud

El Jefe de Estado conversó con jiguaniceros cuyos hogares fueron invadidos por las aguas. (Fotos: ACN)

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, recorrió este jueves el municipio de Jiguaní, uno de los territorios de la provincia de Granma que reportó los mayores daños tras el paso devastador del huracán Melissa por el oriente de Cuba.

El Presidente del Consejo de Defensa Nacional constató de primera mano las afectaciones en esta localidad, donde las intensas lluvias asociadas al ciclón provocaron el desbordamiento del río e inundaciones de gran magnitud, superiores a las registradas en junio de 2023, según habían informado previamente las autoridades provinciales, informó CMKX Radio Bayamo en su cuenta en la red social Facebook.

El Jefe de Estado conversó con jiguaniceros cuyos hogares fueron invadidos por las aguas del desbordado río Jiguaní durante la madrugada del miércoles.

En el intercambio, se conoció que, gracias a las medidas preventivas y la evacuación oportuna, no hubo que lamentar pérdidas de vidas humanas, lo que constituye el principal resultado del operativo desplegado en el territorio.

Posteriormente, la máxima dirección del país visitó la Empresa Filial de Tabaco Torcido de Jiguaní, seriamente afectada por el evento meteorológico.

Díaz-Canel intercambió con los trabajadores de la entidad y se interesó de primera mano por la magnitud de los daños ocasionados, lo cual impacta una de las actividades económicas fundamentales de la localidad.

El recorrido por la capital provincial permitió apreciar la furia de Melissa en el emblemático complejo recreativo El Chapuzón, destacó el semanario provincial La Demajagua.

En el lugar, Yudelkis Ortiz Barceló, presidenta del Consejo de Defensa en Granma, explicó que las aguas del río Bayamo se salieron de su cauce con una fuerza inusual, sobrepasando la altura de grandes árboles y de todas las construcciones del lugar, llegando hasta las inmediaciones del seminternado Carlos Manuel de Céspedes.

La vicepresidenta de Gobierno, Yanetsy Terry Gutiérrez, junto a autoridades locales, detalló las acciones realizadas ante la inminencia del huracán.

Frente a este panorama, el Presidente Díaz-Canel subrayó la importancia de que las personas actúen con responsabilidad ante situaciones de riesgo y, mirando hacia el futuro, hizo un llamado a protagonizar ahora un huracán de recuperación.

Acompañaron al mandatario cubano, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, así como varios titulares de ministerios claves para la etapa de recuperación que se avecina.

Este recorrido por Jiguaní forma parte de la inspección que realiza la máxima dirección del país por las provincias orientales más golpeadas por el huracán Melissa, con el objetivo de evaluar de manera directa los daños y coordinar sobre el terreno las acciones que aceleren la recuperación y la ayuda a las familias afectadas.