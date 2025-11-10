Reportan más de 20 lesionados en accidente masivo en Venezuela, Ciego de Ávila (+fotos)

Quince de los afectados fueron remitidos al Hospital Dr. Antonio Luaces Iraola de la capital provincial, mientras que el resto se mantiene recibiendo atención en el policlínico de la localidad

La información preliminar refiere un total de 23 lesionados como consecuencia del hecho. (Fotos: Facebook)

Fuentes oficiales del municipio de Venezuela, en la provincia de Ciego de Ávila, confirmaron la ocurrencia de un accidente masivo en las inmediaciones de la comunidad de La Caoba.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió entre una guagua y una carreta que trasladaba a trabajadores de la Cooperativa de Crédito y Comercio El Fortín.

La información preliminar refiere un total de 23 lesionados como consecuencia del hecho. Quince de los afectados fueron remitidos al Hospital Dr. Antonio Luaces Iraola de la capital provincial, mientras que el resto se mantiene recibiendo atención en el policlínico de la localidad.

La Doctora Inés Padrón González, especialista de Cuidados Intensivos y Emergencias y jefa del Servicio de Urgencias y Emergencias del Hospital Dr. Antonio Luaces Iraola, ofreció un parte sobre la situación de los lesionados. Hasta el momento, explicó, han recibido un total de 20 pacientes, aunque aclaró que aún no han llegado todos los casos.

La especialista identificó tres pacientes con peligro para la vida, cuyas condiciones están pendientes de ser definidas. Se trata de dos personas con traumas de cráneo y una con altas probabilidades de ser llevado al salón de operaciones, por presentar un trauma de abdomen con líquido libre en cavidad. “Son estos los tres casos más críticos, más graves que tenemos en estos momentos”, precisó.

Respecto al resto de los casos recibidos, la Doctora Padrón González señaló que, hasta el momento, se mantienen estables. En estos ha predominado la patología ortopédica, con contusiones en codos, rodillas y pies, así como pequeñas heridas que no comprometen la vida. Estos pacientes están siendo suturados en cirugía menor por los especialistas de Cirugía.

La jefa de Urgencias añadió que todavía faltan pacientes por llegar al centro hospitalario y que otros permanecen en el Policlínico de Venezuela. Indicó que, hasta el momento, las lesiones de estas personas no son tan graves, consistiendo principalmente en escoriaciones, golpes y contusiones.

No obstante, se mantiene pendiente de traslado desde el Policlínico de Venezuela un paciente grave con diagnóstico de fractura de pelvis con líquido libre en cavidad. Al arribar al hospital, este será reevaluado para definir la conducta a seguir, que podría ser quirúrgica o bajo observación médica.