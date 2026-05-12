La Enfermería, una elección para toda la vida (+fotos)

Con casi cuatro décadas de entrega a la profesión, la trinitaria Lucila González Ponce es un referente por su amor y sensibilidad

La mayor satisfacción es entregar todo por el bienestar de mis pacientes, confiesa Lucila. (Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray)

Apenas sin pensarlo, al concluir la enseñanza preuniversitaria, decidió estudiar Enfermería. Y no se equivocó Lucila de la Caridad González Ponce. Abrazar esta profesión la convirtió en una profesional de alta experticia y con valores humanos excepcionales.

En su trayectoria por diferentes servicios asistenciales en el municipio de Trinidad, desde que se graduó en el año 1987, impresionan su entrega y sensibilidad para sostener la vida en momentos aciagos, estabilizar pacientes graves, acompañar a familiares en su dolor y aliviar con una sonrisa.

Lucila es la fundadora de la consulta de atención al paciente con úlcera del pie diabético en el policlínico Celia Sánchez y especializada en la aplicación del Heberprot-P, novedoso medicamento basado en el factor de crecimiento recombinante que acelera la curación de esas lesiones.

“En el año 2009 fui seleccionada para hacer el diplomado en Sancti Spíritus y comenzar la administración del producto como parte de un estudio clínico con tremendos resultados incluso a nivel mundial. Hoy se aplica en los dos policlínicos del área urbana y en el de Condado, que atiende a la población de varias zonas rurales y montañosas”, recuerda.

“El fármaco estimula el crecimiento de la mucosa en las lesiones que aparecen en los miembros inferiores de los pacientes, lo que favorece la cicatrización de estas lesiones y mejora la calidad de vida”.

Entonces, usted ha tenido la posibilidad de comprobar en la propia evolución de sus enfermos los beneficios de este medicamento.

En la consulta son atendidos cientos de personas y muchas de ellas se encuentran recuperadas. Gracias al medicamento se ha evitado la amputación y la pérdida de los miembros inferiores, acompañado todo el proceso del control de la diabetes y de las condiciones ambientales. Es muy reconfortante ver la evolución favorable de un paciente que puede retomar su vida con total normalidad.

Después de tantos años en la profesión, ¿qué es lo que más le asusta y lo que más le reconforta?

La mayor satisfacción es haber entregado todo por el bienestar de mis pacientes. No hay mayor recompensa que un abrazo o un gesto de agradecimiento cuando la persona logra recuperarse y retomar su vida.

Y me asusta el futuro de nuestra profesión, porque son pocos los jóvenes que en estos momentos se inclinan por la Enfermería. Hay que trabajar mucho en las escuelas con la vocación para que los estudiantes de hoy tomen las mismas decisiones que nosotros en tantos años.

¿Y sus pacientes?

Ya perdí la cuenta de los pacientes a los que he atendido. A todos les he servido con el corazón y mis conocimientos de la profesión. Son mis banderas para sobreponerme al agotamiento físico o a la escasez de recursos.

En esta consulta he tenido que aplicar hasta un poquito de psicología porque algunos llegan deprimidos debido a la enfermedad y sus secuelas invalidantes como la neuropatía diabética, en la que pierden la sensibilidad de sus miembros inferiores y llegan con lesiones infestadas.

Hay que tener mucho tacto para que los pacientes no pierdan la esperanza de que las úlceras pueden sanar y continuar caminando con sus miembros.

¿Cómo son las sesiones de curas?

Dolorosas, no te lo voy a negar, pero necesarias para eliminar todo el tejido necrosado y favorecer la generación de tejido sano.

Son tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, con una consulta de Angiología el miércoles, donde la especialista valora la evolución del paciente y decide la conducta a seguir.

Hay pacientes que por su propio metabolismo o algunas complicaciones se demoran más en sanar, por lo que se mantienen en la consulta durante meses y casi se convierten en familiares.

Yo les tomo mucho cariño, siempre les hablo con sinceridad, pero con la esperanza de que van a curarse y recuperar su calidad de vida.

¿Qué cualidades debe tener un buen profesional de la Enfermería?

En primer lugar, principios morales y éticos. Mucha educación, interés por la profesión y el respeto hacia todos.

Y siempre ayudar al prójimo, saber que el paciente te necesita. Cuando una persona no traiciona sus principios tiene cualidades suficientes para desempeñarse en esta profesión

¿Qué es la Enfermería para Lucila?

Algo que brotó espontáneamente. Una cosa que llegó casi por impulso y hasta los días de hoy.