Servicio católico estadounidense se suma a solidaridad con Cuba

Los estragos del huracán han concitado numerosas expresiones de empatía y solidaridad desde muchas partes del mundo. (Foto: PL)

El Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba aseguró este lunes que el ofrecimiento de asistencia del servicio católico de Estados Unidos a damnificados del huracán Melissa, se suma al de otras organizaciones estadounidenses.

De acuerdo con informaciones de esa cartera divulgadas en las redes sociales, el donativo tiene un valor de tres millones de dólares y lo «aportaría el gobierno de ese país».

«Existe también, por separado, pero con el mismo fin, un ofrecimiento que aportaría por esfuerzo propio la Arquidiócesis de la ciudad de Miami por vía de la Iglesia Católica de Cuba», agrega la notificación.

«Contamos, señala, con una experiencia positiva de años de cooperación vinculada a la labor humanitaria de la Iglesia Católica en Cuba, que se ha materializado exitosamente en plena coordinación con nuestras autoridades y conforme a los requerimientos que se ajustan a la evaluación de daños y necesidades más perentorias».

El texto agradece el gesto humanitario y, además, apunta que «como sucede con la ayuda procedente de diversas partes del mundo, incluyendo la de otras organizaciones religiosas de los propios Estados Unidos, nuestras autoridades trabajan para canalizar el aporte del modo más rápido y eficiente».

Afirma, asimismo, que «como se ha divulgado por los medios de prensa, los estragos del huracán han concitado numerosas expresiones de empatía y solidaridad desde muchas partes del mundo, sobre lo cual se irá informando a nuestro pueblo».