Javier Vega aporta primera medalla para Sancti Spíritus en Santo Domingo 2026 (+fotos y video)

El joven espirituano Javier Alejandro Vega junto al equipo cubano de arco recurvo conquistó la medalla de bronce en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe

Javier Vega aportó la primera medalla para la tierra del Yayabo en los Juegos de Santo Domingo. (Fotos: Jit Deporte/Facebook)

El equipo masculino de tiro con arco en la modalidad de recurvo, compuesto por Hugo Franco, Iván Pérez y Javier Alejandro Vega, obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de firmar una remontada y vencer cinco sets por tres al representativo de Guatemala.

Los cubanos abrieron el duelo por el tercer lugar con empate en la tirada inicial para después caer en la segunda ronda del match; pero la reacción si bien se hizo esperar llegó justo a tiempo para imponerse en las mangas del cierre y adjudicarse la presea bronceada.

El trayecto de Franco, Pérez y Vega los situó diana de por medio con la tríada de El Salvador en instancias de cuartos de final, a quienes dominaron 6×2; sin embargo, en semifinales cedieron con igual marcador ante los mexicanos Francisco Padilla, Matías Grande y Raúl Rodríguez que a la postre fueron los campeones del certamen al doblegar a los colombianos en la porfía por el título.

(Con información de agencias)