Sostiene Díaz-Canel encuentro con gobernador de San Petersburgo

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió en esta capital al gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, quien inició una visita de trabajo a la isla, trascendió en la noche de este lunes.
Según informaron el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano y el Noticiero Nacional de Televisión, durante el encuentro fue analizada la situación del país antillano, golpeado por el «criminal bloqueo económico, comercial y financiero» del Gobierno de Estados Unidos.
Además, ambas partes destacaron el «excelente nivel de los nexos políticos y diplomáticos entre la Federación de Rusia y Cuba».
Beglov, de acuerdo con las referidas fuentes, «reiteró su apoyo a la nación caribeña y comentó sobre los esfuerzos conjuntos por continuar fortaleciendo los vínculos entre regiones, en particular, los económicos, comerciales y de cooperación».
La visita del Gobernador sucede en el contexto de los “Días de San Petersburgo en La Habana y Santiago de Cuba” y a propósito, precisamente, del aniversario 50 del establecimiento de la amistad y cooperación entre ese territorio ruso y la oriental provincia cubana.
Por medio de un mensaje en la red social X, el propio Díaz-Canel se refirió al intercambio: «Muy Contento de reencontrar al amigo Alexander Beglov, gobernador de San Petersburgo», manifestó.
«Revisamos proyectos de cooperación existentes y las potencialidades para fortalecerla en varios sectores como la salud, la biotecnología, el turismo y los intercambios científico y cultural», precisó el jefe de Estado.
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.