Sostiene Díaz-Canel encuentro con gobernador de San Petersburgo

Ambas partes destacaron el «excelente nivel de los nexos políticos y diplomáticos entre la Federación de Rusia y Cuba»

24 noviembre, 2025 - 11:21pm

«Muy Contento de reencontrar al amigo Alexander Beglov, gobernador de San Petersburgo», manifestó Díaz-Canel. (Foto: Estudios Revolución)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió en esta capital al gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, quien inició una visita de trabajo a la isla, trascendió en la noche de este lunes.

Según informaron el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano y el Noticiero Nacional de Televisión, durante el encuentro fue analizada la situación del país antillano, golpeado por el «criminal bloqueo económico, comercial y financiero» del Gobierno de Estados Unidos.

Además, ambas partes destacaron el «excelente nivel de los nexos políticos y diplomáticos entre la Federación de Rusia y Cuba».

Beglov, de acuerdo con las referidas fuentes, «reiteró su apoyo a la nación caribeña y comentó sobre los esfuerzos conjuntos por continuar fortaleciendo los vínculos entre regiones, en particular, los económicos, comerciales y de cooperación».

La visita del Gobernador sucede en el contexto de los “Días de San Petersburgo en La Habana y Santiago de Cuba” y a propósito, precisamente, del aniversario 50 del establecimiento de la amistad y cooperación entre ese territorio ruso y la oriental provincia cubana.

Por medio de un mensaje en la red social X, el propio Díaz-Canel se refirió al intercambio: «Muy Contento de reencontrar al amigo Alexander Beglov, gobernador de San Petersburgo», manifestó.

«Revisamos proyectos de cooperación existentes y las potencialidades para fortalecerla en varios sectores como la salud, la biotecnología, el turismo y los intercambios científico y cultural», precisó el jefe de Estado.

